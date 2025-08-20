Αποκαλύψεις Τραμπ για Ουκρανία: «Δεν θα ανακτήσει τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, αν θέλει ειρήνη»

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι διαβουλεύσεις για την επίλυση του ουκρανικού, με το ΝΑΤΟ, ύστερα από την τηλεδιάσκεψη των 32 αρχηγών των γενικών επιτελείων των χωρών της βορειοατλαντικής συμμαχίας να ανακοινώνει «την πρόοδο των διπλωματικών προσπαθειών».

Την ίδια ώρα όμως, σύμφωνα με το BBC, η Μόσχα υποβαθμίζει τις φήμες για επικείμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι «θα μάθουμε για τον Βλαντιμίρ Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες», αλλά αυτήν τη φορά πρόσθεσε ότι «είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία».

«Αμερικανική αεροπορική κάλυψη σε ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε, στον απόηχο της ιστορικής συνάντησης με τους Ευρωπαίους στον Λευκό Οίκο, ότι «οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους «με αεροπορική κάλυψη» εάν παράσχουν στρατιωτικές δυνάμεις επί του εδάφους στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Και ενώ οι δεσμεύσεις του Τραμπ παραμένουν ασαφείς, ο Συνασπισμός των Προθύμων, υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι εργάζεται για την ολοκλήρωση των σχεδίων για μια δύναμη που θα μπορούσε να σταλεί στην Ουκρανία εάν τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Τραμπ, Ζελενσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες στο Λευκό Οίκο | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τηλεδιάσκεψη της ομάδας των «προθύμων» που αριθμεί πλέον 30 χώρες, ολοκληρώθηκε με δήλωση εκπροσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ ότι επίκειται συνάντηση με Αμερικανούς τις επόμενες ημέρες για να «ενισχύσει περαιτέρω τα σχέδια για την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

Ηχηρή παραμένει η δήλωση του Γάλλου Εμανουέλ Μακρόν που αποκάλεσε τον Πούτιν «αρπακτικό γίγαντα στην πόρτα μας» και εξέφρασε «τη μεγαλύτερη αμφιβολία» ότι ο Ρώσος πρόεδρος ήταν πρόθυμος να εργαστεί για την ειρήνη, ενώ και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ προειδοποίησε ότι ο Πούτιν «σπάνια δείχνει αξιόπιστος», εκφράζοντας επιφυλάξεις για επικείμενη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, ναύαρχος Τόνι Ράντακιν, ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για συζητήσεις σχετικά με την ανάπτυξη δύναμης εγγυήσεων στην Ουκρανία,

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στην τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ρούτε

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συζήτησαν τηλεφωνικά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως έγινε γνωστό σε συνέχεια της πληροφορίας που μετέφερε το Reuters ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τηλεφώνησε στον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με πιθανά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. | Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

BBC: Τι σημαίνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για τον Ζελένσκι

Αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας είναι μια πιθανή επιλογή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την εγκατάσταση αεροσκαφών σε υπάρχουσες αεροπορικές βάσεις στη γειτονική Πολωνία ή τη Ρουμανία, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, αναφέρει ανάλυση του βρετανικού δικτύου, παραθέτοντας στη συνέχεια τα «αγκάθια»:

«Θα χρειαστούν ακόμη σαφείς και ισχυρούς κανόνες εμπλοκής, αν πρόκειται να είναι κάτι περισσότερο από μια συμβολική χειρονομία. Οι πιλότοι πρέπει να γνωρίζουν αν μπορούν να ανταποδώσουν τα πυρά εάν η Ρωσία παραβιάσει την ειρηνευτική συμφωνία.

Η Μαύρη Θάλασσα είναι μια άλλη περιοχή όπου οι δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να βοηθήσουν να κρατηθεί ο ρωσικός στόλος σε απόσταση και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή εμπορικών πλοίων από λιμάνια όπως η Οδησσός.

Ουκρανοί στρατιώτες | AP/Evgeniy Maloletka

Στην ξηρά, η κατάσταση γίνεται πιο προβληματική. Η Ουκρανία είναι μια τεράστια χώρα και η γραμμή του μετώπου εκτείνεται σήμερα σε περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα.

Ο Συνασπισμός των «Προθύμων» δεν είναι δυνατόν να συγκεντρώσει αρκετά στρατεύματα για να αναπτύξει για να διασφαλίσει αυτή τη γραμμή επαφής, ακόμη και αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνούσε με αυτό».

Τραμπ: «Δεν θα σταλεί ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ουκρανία»

Σε νέα συνέντευξη στο FOX News ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα είναι «δύσκολη» εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, αλλά με μία συμφωνία εξασφαλίζει «θέση τον παράδεισο».

«Οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να στείλουν στρατιώτες επί του πεδίου» διαβεβαίωσε ο Τραμπ, και δήλωσε «έτοιμος να βοηθήσει» κυρίως παρέχοντας αεροπορική κάλυψη.

Σε ό,τι αφορά τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, όπως το Ντονμπάς, ο Τραμπ είπε ότι για να επιτευχθεί ειρήνη η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί ότι δεν θα τα ανακτήσει.

«Είναι πόλεμος και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτικά χώρα» και «πολύ μεγαλύτερη». Δεν επιτίθεσαι σε μια χώρα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εσένα» σχολίασε, σημειώνοντας ότι σήμερα «το 79% του Ντονμπάς ελέγχεται από τη Ρωσία».

EE: Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα

Μετά την σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ουκρανίας και αρκετών ηγετών της ΕΕ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας τόνισε ότι «με απόλυτη ενότητα μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής, αποφασίστηκε ότι «οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου».

Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης για τις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ, παραμένουν οι εγγυήσεις ασφαλείας, είπε, επαναλαμβάνοντας ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα.

Την ανάγκη για άμεση εκεχειρία, επισήμανε στην τοποθέτησή του στην τηλεδιάσκεψη των 27 ο Πρωθυπουργός που νωρίτερα είχε λάβει μέρος και στην και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι είναι πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.