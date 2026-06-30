Απόπειρα γυναικοκτονίας στην Κύπρο: Την κρατούσε και φώναζε «είναι η γυναίκα μου» – Δίνει μάχη για τη ζωή το θύμα

Άλλη μια ένοπλη επίθεση με θύμα μια γυναίκα έρχεται να σοκάρει την κοινή γνώμη, αυτή τη φορά στη Λεμεσό, σε μια ξεκάθαρη απόπειρα γυναικοκτονίας. Ένας εν ενεργεία αστυνομικός επιτέθηκε και πυροβόλησε τη σύζυγό του με το υπηρεσιακό του όπλο στη μέση του δρόμου, πριν στρέψει το ίδιο πιστόλι στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Το θύμα της μακάβριας επίθεσης βρίσκεται στη ζωή και δίνει αυτή την ώρα τη μεγαλύτερη μάχη της, νοσηλευόμενη διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Η σκηνή του εγκλήματος έξω από σχολείο αποκλείστηκε αμέσως από το ΤΑΕ Λεμεσού, με τις αρχές να διερευνούν τα τυφλά κίνητρα της έμφυλης επίθεσης.



«Έκανε νόημα ότι ζητούσε βοήθεια» – Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:35 το πρωί, όταν ένας περαστικός οδηγός άκουσε φωνές και αντιλήφθηκε την επίθεση. Κάνοντας επαναστροφή, είδε έντρομος τον δράστη να σφίγγει τη γυναίκα από τον λαιμό. Σύμφωνα με τις δηλώσεις στο cyprustimes, παρά την προσπάθεια του πολίτη να παρέμβει και να προστατεύσει το θύμα, ο δράστης λειτούργησε με απόλυτη κτητικότητα και επιθετικότητα.

Όπως περιγράφει συγκλονισμένος ο αυτόπτης μάρτυρας, ο αστυνομικός του φώναξε στην κυπριακή διάλεκτο:

«Φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου»

Η γυναίκα, εγκλωβισμένη στα χέρια του θύτη της, δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά σύμφωνα με τον μάρτυρα «έκανε νόημα με το χέρι ότι ζητούσε βοήθεια».

Όταν ο πολίτης επέμεινε, ο αστυνομικός τράβηξε το υπηρεσιακό του όπλο, το έστρεψε εναντίον του και τον απείλησε ευθέως:

«Φύγε, θα σε πυροβολήσω»

Δευτερόλεπτα μετά, ο δράστης εκτέλεσε το δολοφονικό του σχέδιο πυροβολώντας τη σύζυγό του μπροστά στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, και αμέσως μετά αυτοκτόνησε.

Η κοινωνία παρακολουθεί παγωμένη άλλη μια έκφανση της έμφυλης βίας, με τις ευχές όλων να στρέφονται στην επιβίωση της άτυχης γυναίκας.