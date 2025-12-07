Μενού

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο» δηλώνει ο πρόεδρος Ταλόν

Όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν για την απόπειρα πραξικοπήματος.

O πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν | ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν σήμερα το βράδυ στην εθνική τηλεόραση, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το πρωί, την οποία οι αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν, αφότου οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν δράση για να βάλουν τέλος στην απόπειρα αυτή από ομάδα στρατιωτών που επιτέθηκαν σε κρατικούς οργανισμούς.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας ήδη από απόψε. Η ασφάλεια και η δημόσια τάξη θα διατηρηθούν παντού στην εθνική επικράτεια», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι «αυτή η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη».

