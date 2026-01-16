Απότομο «ξύπνημα» για το ΝΑΤΟ οι αξιώσεις Τραμπ στη Γροιλανδία: Ανάγκη για νέο δόγμα ασφαλείας

Η συμμαχία του ΝΑΤΟ, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με περιορισμένη εξουσία να καθορίσει τη μοίρα της, λόγω της επιθυμίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Από τότε που ο Τραμπ αναβίωσε τη φιλοδοξία του, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τα μέλη του ΝΑΤΟ αναζητούν ιδέες για να κάνουν «ρελάνς» στην κριτική των ΗΠΑ ότι η Γροιλανδία δεν προστατεύεται επαρκώς.

Οποιαδήποτε βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα αποτελούσε μια άνευ προηγουμένου κατάληψη της επικράτειας ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ από έναν άλλο, μία συνθήκη που βάζει σε δύσκολη θέση τη συμμαχία, αναφέρει το Reuters.

Γροιλανδία: Το «φιλέτο» που απειλεί τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

Πολλοί πολιτικοί, διπλωμάτες και αναλυτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού λένε ότι αυτό θα σήμαινε το τέλος της συμμαχίας ή τουλάχιστον θα την αποδυνάμωνε σοβαρά.

Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αφήνοντας την ήπειρο πολύ πιο ευάλωτη σε μια ρωσική επίθεση.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλες περιπτώσεις όπου η συμμαχία έχει πραγματικά εμπλακεί, και ειδικά όχι όπου ο ένοχος ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Sten Rynning, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας και συγγραφέας αρκετών βιβλίων για το ΝΑΤΟ.

Οι εναλλακτικές του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία

Οι συζητήσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να κάνει το ΝΑΤΟ σχετικά με τη Γροιλανδία βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, λένε διπλωμάτες, αλλά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πρόσθετη εναέρια επιτήρηση, θαλάσσιες περιπολίες και μεγαλύτερη χρήση τεχνολογίας για την παρακολούθηση της περιοχής.

Για να δράσουν γρήγορα αντί να περιμένουν μια συλλογική απόφαση της βορειοατλαντικής συμμαχίας, η Δανία και ορισμένοι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας, ανακοίνωσαν την Τετάρτη περιορισμένες, συμβολικές αναπτύξεις στρατευμάτων στο κρατίδιο για ασκήσεις, που δείχνουν τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια της περιοχής.

Αυτή η ανακοίνωση ήρθε καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον και δεν κατέληξαν σε λύση στο αδιέξοδο .

«Το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει ως μέρος της λύσης, αναπτύσσοντας μια σοβαρή στρατηγική επιτήρησης και αποτροπής στην Αρκτική», δήλωσε ο Φαμπρίς Ποτιέ, πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής του και νυν διευθύνων σύμβουλος της Rasmussen Global, μιας γεωπολιτικής συμβουλευτικής εταιρείας που ιδρύθηκε από τον προκάτοχό του Άντερς Φογκ Ράσμουσεν.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αφοσιωμένες στο ΝΑΤΟ και ότι η Ρωσία και η Κίνα φοβούνται τη συμμαχία μόνο όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλος. Είπε ότι το ΝΑΤΟ θα γίνει πολύ πιο ισχυρό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών.