Καναδάς και Κίνα «πίσω από την πλάτη» του Τραμπ: Συνομιλίες για νέα εταιρική σχέση

Η Κίνα και ο Καναδάς φαίνεται να συσφίγγουν τις οικονομικές τους σχέσεις προς δυσφορία του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Καναδός ομόλογός του Μαρκ Κάρνι εξήραν σήμερα (16/1) στο Πεκίνο την αρχή νέας εταιρικής σχέσης τους.

«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που προχωράμε μπροστά με τη νέα στρατηγική εταιρική σχέση μας», είπε ο κ. Κάρνι στην αρχή της συνάντησής του με τον κ. Σι, την κορύφωση της πρώτης επίσκεψης επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στο Πεκίνο έπειτα από οκτώ χρόνια, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο κ. Κάρνι, που έφθασε το βράδυ της Τετάρτης και αναμένεται να βρίσκεται στη χώρα ως αύριο Σάββατο, κάνει την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στην Κίνα έπειτα από εκείνη του προκατόχου του Τζάστιν Τριντό το 2017.

Κίνα - Καναδάς: Η νέα εταιρική σχέση

Η νέα εταιρική σχέση της Οτάβας και του Πεκίνου θα συμβάλλει στη «βελτίωση του συστήματος πολυμερούς συνεργασίας», το οποίο «αντιμετώπισε σκληρή δοκιμασία τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο κ. Κάρνι κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον κ. Σι.

«Επικεντρωνόμαστε στα πεδία στα οποία μπορούμε να καταγράψουμε ιστορικές προόδους: στη γεωργία, στην ενέργεια και στα χρηματοοικονομικά. Εκεί μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα ταχύτερα αποτελέσματα, να γίνουμε εταίροι στην ανάπτυξη» πρόσθεσε.

«Η ανάπτυξη κατά τρόπο λογικό και σταθερό των σινοκαναδικών σχέσεων εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα των δυο χωρών μας και συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Σι. Η Κίνα είναι πρόθυμη να ενισχύσει την επικοινωνία και τη συνεργασία με τον Καναδά, σημείωσε.

Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μιά της άλλης επισήμανε ο Κινέζος ηγέτης.

Ο όγκος των ανταλλαγών αγαθών μεταξύ του Καναδά της Κίνας ανήλθε στα 89,62 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια το 2025, με την κινεζική πλευρά να καταγράφει πλεόνασμα 6 δισεκ. και πλέον, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Τετάρτη από την κινεζική πλευρά. Ενώ οι εξαγωγές της Κίνας στον Καναδά αυξήθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση, αντιθέτως οι καναδικές εξαγωγές στην κινεζική αγορά μειώθηκαν κατά 10,4%.