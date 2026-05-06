«Αποτυχία του Τραμπ»: Πώς σχολίασαν τα ιρανικά ΜΜΕ την απόφαση για αναστολή του Σχεδίου «Ελευθερία»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παγώνει το «Σχέδιο Ελευθερίας» αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ, με την πρόσφαση της σταθερότητας στην περιοχή. Επίσημη απάντηση από την Τεχεράνη δεν έχει δοθεί αλλά τα Ιρανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «υποχώρηση» Τραμπ».

Το πρακτορείο Tasnim, φιλικά προσκείμενο στους Φρουρούς της Επανάστασης, δήλωσε αρχικά: Ο Τραμπ, ως συνήθως, έκανε αβάσιμους ισχυρισμούς σε μια προσπάθεια να καλύψει την αποτυχία του σχεδίου του».

Το Tasnim υποστήριξε περαιτέρω: «Το σχέδιο ματαιώθηκε από την αρχική του εφαρμογή λόγω προειδοποιητικών βολών που έριξε ο ιρανικός στρατός» και πρόσθεσε: «Ως αποτέλεσμα, όλα τα πλοία που επιχείρησαν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ βασιζόμενα στις υποσχέσεις του Τραμπ γύρισαν πίσω».

Το ρεπορτάζ επικαλέστηκε επίσης την προηγούμενη ημέρα των New York Times, η οποία ανέφερε: «Τα πλοία δεν διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ με βάση αποκλειστικά τα σχόλια του Τραμπ και οι εταιρείες διστάζουν να στείλουν τα πλοία τους μέσω του Στενού. Κάποιοι πιστεύουν ότι η πρόταση των ΗΠΑ στερείται αξιοπιστίας».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην βρετανική Telegraph, η οποία επεσήμανε ότι «η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία δεν εμπιστεύεται το σχέδιο του Τραμπ για διέλευση από το Στενό του Ορμούζ».

Η ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ με την αναστολή του Σχεδίου, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο με το Ιράν. Χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ισχυρίστηκε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» προς την κατεύθυνση «μιας πλήρους και οριστικής συμφωνίας» με το Ιράν.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που ανέφερε ο Τραμπ.

Πριν από την ανάρτηση του Τραμπ, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν φάνηκε να έχει διαφορετική άποψη για τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι έχουν «μη ρεαλιστικές και αδύνατες» απαιτήσεις.

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε σήμερα στην κινεζική πρωτεύουσα με τον ομόλογό του, τον Ουάνγκ Γι, με τον οποίο αναμενόταν να συζητήσουν σχεδόν αποκλειστικά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ταξίδι του ιρανού υπουργού Εξωτερικών έγινε καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα εξ αναβολής επίσημη επίσκεψη που προγραμματίζει να κάνει, σε μια εβδομάδα και κάτι, για συνομιλίες με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ--την Πέμπτη 14η και την Παρασκευή 15η Μαΐου--στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και είναι η χώρα που εισάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο σχολίασε πως ανέμενε η Κίνα να πιέσει το Ιράν να άρει τον de facto αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ: «Ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα πουν στον Αραγτσί αυτό που πρέπει να ακούσει», ότι δηλαδή «αυτό που κάνετε στο στενό σας απομονώνει διεθνώς», δήλωσε.