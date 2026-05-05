Νέα ανταλλαγή απειλών βάζει σε κίνδυνο την εκεχειρία: «Δεν έχουμε καν αρχίσει» προειδοποιεί το Ιράν τις ΗΠΑ

Νέες απειλές προς τις ΗΠΑ απευθύνει το Ιράν, με την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή να μοιάζει πιο εύθραυστη από ποτέ, μετά και τις επιθέσεις που φέρεται να εξαπέλυσε η Τεχεράνη κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα, Τρίτη (05/05) ότι η χώρα του «δεν έχει καν αρχίσει» την αντιπαράθεσή της με τις ΗΠΑ, μετά τη χθεσινή ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ.

«Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις ΗΠΑ, την ώρα που ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει», έγραψε στα περσικά ο Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στο Χ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας και εκτίμησε ότι «η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται» στη Μέση Ανατολή.

Τραμπ: «Θα χαθούν από το πρόσωπο της Γης»

Η νέα κατακόρυφη άνοδος των εντάσεων, που θέτει σε περαιτέρω δοκιμασία την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, ακολούθησε την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα Στενά, που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν.

Ο Aμερικανός πρόεδρος απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα κονιορτοποιηθούν, θα «χαθούν από το πρόσωπο της Γης» όπως το έθεσε, αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, η Τεχεράνη επέβαλε αυστηρό έλεγχο του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται σε καιρό ειρήνης το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Κάπου 20.000 ναυτικοί είναι ακινητοποιημένοι εκεί, σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Οι επιθέσεις, οι πρώτες εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων σε χώρα του Κόλπου έπειτα από έναν μήνα και πλέον, ανακίνησαν τις ανησυχίες στις αγορές, όπου οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς.

Η πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, από τις λίγες προσβάσιμες στην περιοχή χωρίς διέλευση από το στενό, στοχοποιήθηκε από drone που προκάλεσε πυρκαγιά. Τρεις υπήκοοι Ινδίας «τραυματίστηκαν», πάντως όχι σοβαρά, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Τα Εμιράτα ανέφεραν, επίσης, ότι στοχοποιήθηκαν από τέσσερις πυραύλους κρουζ, που «εκτοξεύτηκαν από το Ιράν», τρεις από τους οποίους αναχαιτίστηκαν κι ένας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας ADNOC έγινε εξάλλου στόχος δυο ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Η χώρα κατήγγειλε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και διεμήνυσε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε ανταπόδοση.

