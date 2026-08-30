Ασαφή παραμένουν τα αίτια του ναυαγίου στην Κερύνεια: Νυχτερινή επιχείρηση για τους αγνοούμενους

Ολονύκτιες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης θα διεξαχθούν το βράδυ της Κυριακής, στην Κερύνεια στην επφάνεια της θάλασσας μετά το ναυάγιο που άφησε πίσω οκτώ νεκρούς.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αγνοούμενοι είναι δεκαοκτώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Ο υπουργός Τουρισμού του ψευδοκράτους, Φικρί Ατάογλου, ανακοίνωσε ότι πλοίο από την Τουρκία αναμένεται να φτάσει στην περιοχή, πιθανότατα την Τρίτη, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τους 18 αγνοουμένους από τη ναυτική τραγωδία στα ανοικτά της Κερύνειας, όπως επισημαίνει και η κυπριακή ιστοσελίδα philenews.com.

Σύμφωνα με τον Ατάογλου, οι έρευνες θα διεξαχθούν σε βάθος περίπου 500 μέτρων, με στόχο τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τέσσερα πλοία και δύο ελικόπτερα εξοπλισμένα με συστήματα νυχτερινής όρασης, ενώ τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα συνεχίσουν να συνδράμουν σε 24ωρη βάση.

Συνελήφθη ο καπετάνιος και επτά μέλη του πληρώματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το βράδυ της Κυριακής, συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου και ακόμη επτά μέλη του πληρώματος.

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Τα αίτια του ναυαγίου, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παραμένουν ασαφή αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών ακούστηκε "έκρηξη" και υπήρξε κραυγαλέα έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο πλοίο, κυρίως ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων και όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα.

Κibrispostasi

«Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γιλέκα. Ήταν κυριολεκτικά μια μάχη για επιβίωση", δήλωσε στο δίκτυο CNN Türk ένας νεαρός, ο Εφέ Μουλτιτζί.

Όπως είπε, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, με καθυστέρηση λόγω ανέμου, γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα από την Κερύνεια, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει.

«Η έλλειψη σωσιβίων ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς", επανέλαβε, αναφερόμενος στα τραντάγματα του πλοίου: "Ήταν σαν να ήσουν σε γόνδολα"», είπε.

The captain and seven crew members of the ferry which capsized off the coast of Cyprus have been arrested after the incident.



Tumay Tugyan, a Turkish journalist in Northern Cyprus, says 'negligence could be one of the charges' they face.https://t.co/wxeZk08oUl



📺 Sky 501 pic.twitter.com/2md3hmScy5 — Sky News (@SkyNews) August 30, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, άρχισε να παίρνει νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Κερύνεια: Πώς έγινε η τραγωδία

Όλα ξεκίνηαν όταν επιβατηγό πλοίο τύπου καταμαράν, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Filo Denizcilik, ανατράπηκε ενώ έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Kıbrıs Postası, στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο βρισκόταν εν πλω χτυπήθηκε από ένα πρώτο κύμα και, την ώρα που ο καπετάνιος προσπαθούσε να επαναφέρει το σκάφος, ακολούθησε δεύτερο κύμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εισρέει νερό στο πλοίο.

Στις επιχειρήσεις έδωσαν το «παρών» από την Τουρκία τρία αεροσκάφη, τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έξι ελικόπτερα, τέσσερα σκάφη της Ακτοφυλακής, μία πυραυλάκατος, μία φρεγάτα και ένα περιπολικό πλοίο.