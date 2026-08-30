Ο 76χρονος επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος έχασε τη ζωή του χθες Σάββατο (29/8) στην περιοχή Κάβο Γκρέκο εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Κύπρο, προκαλώντας σφοδρή θαλασσοταραχή στο σημείο.

Δύο σκάφη παρασύρθηκαν και προσέκρουσαν στα βράχια, ένα από τα οποία ήταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο άτυχος 76χρονος επιχειρηματίας από τη Λεμεσό μαζί με την κόρη του και τη σύντροφό του.

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Οι δύο γυναίκες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά ο Ντίμης Μαυρόπουλος εγκλωβίστηκε και ανασύρθηκε τελικά από τα βράχια χωρίς τις αισθήσεις του για να διαπιστωθεί λίγο αργότερα ο θάνατός του.

Όπως αναφέρει το philenews, η σύντροφος του επιχειρηματία εξακολουθεί να νοσηλεύεται έχοντας υποστεί κατάγματα με την κατάσταση της υγείας της, όμως, να μην εμπνέει ανησυχία, ενώ η 30χρονη κόρη του έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο γυναίκες πρόλαβαν να πηδήξουν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν από τα σωστικά ελικόπτερα σε αντίθεση με τον επιχειρηματία που, όπως όλα δείχνουν, είχε παγιδευτεί στα συντρίμμια του σκάφους. Για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα πραγματοποιηθεί νεκροτομή.

Συγκλονίζουν όσα περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας

Την ίδια στιγμή και ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες της τραγωδίας, συγκλονίζουν όσα έχει δηλώσει στο philenews αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο της τραγωδίας:

«Όταν έφτασα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες και ακόμα ένα παιδί. Έβγαζα φωτογραφίες και είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο πλοίο το μεγάλο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του».

Αποκλειστικά πλάνα 4/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/Jz1zgGvtmQ — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Στο σημείο, όπως είπε, έφτασαν ακόμα τρία άτομα και όλοι μαζί κινητοποιήθηκαν. «Πιάσαμε το σχοινί που έχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω, ενώ είχα ενημερώσει ήδη την Αστυνομία στις 14:35. Με είπαν ότι έρχεται ελικόπτερο.

Το πλοίο το πρώτο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα. Δέσαμε το σχοινί σε μια πέτρα μεγάλη και το ρίξαμε για να το πιάσει ο άνθρωπος, διότι δεν ήξερε κολύμπι».

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έφτασε ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι τους είπαν «αναλαμβάνουμε εμείς».

«Του είπα, φίλε το πλοίο έχει ρωγμή και στο επόμενο κύμα θα διαλυθεί και αμέσως μετά, όντως, το πλοίο ξεκίνησε σιγά σιγά να διαλύεται. Ο αστυνομικός μας φώναξε, "παιδιά πρέπει να τον σώσουμε". Του φωνάξαμε και βούτηξε στην θάλασσα και τον τραβήξαμε έξω με το σχοινί».

Όσον αφορά το δεύτερο πλοίο που δεν διαλύθηκε στα βράχια, δήλωσε:

«Ενδιάμεσα, στο δεύτερο πλοίο βούτηξαν δύο άτομα και βγήκαν πάνω. Το πλοίο ξεκίνησε τις μηχανές, όμως, όταν προχώρησε για να το πάρει προς τα μέσα, πιάστηκε η λέμβος του μέσα στην προπέλα και άρχισε να βγάζει καπνούς μαύρους και έσβησε».

(Βίντεο 1/2 από τα κατεστραμμένα σκάφη) Δύο σκάφη καταστράφηκαν στο Κάβο Γκρέκο – Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης pic.twitter.com/bq48acEVQm — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

«Του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε»

«Ο Μαυρόπουλος ξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν», με τον αυτόπτη μάρτυρα να λέει πως το πλοίο ήταν σε τροχιά σύγκρουσης με άλλο πλοίο.

«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και κτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια.

Πήρε 4-5 φορές κλήση για να αναποδογυρίσει και σε εκείνο το σημείο, πήδηξαν οι δύο γυναίκες στη θάλασσα. Στο μεταξύ, είχε φτάσει και το ελικόπτερο.

Οι βάρκες της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν με τίποτε. Πρέπει να ήταν 10-11 μποφόρ οι άνεμοι.

Οι αστυνομικοί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και λόγω των ανέμων το ελικόπτερο κατέβηκε και ανέβηκε πολλές φορές διότι δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί».

Όπως αναφέρει ο μάρτυρας, στο σημείο έφτασαν πολλοί φίλοι του Μαυρόπουλου, οι οποίοι του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούσαν να βγει από το πλοίο, αλλά μάλλον εκείνος αρνήθηκε.

«Τον πήραν τηλέφωνο πριν να ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο.

Ήταν δίπλα μου αυτοί που του μιλούσαν και του φώναζαν. Ήρθε και ο ιδιοκτήτης του πρώτου πλοίου που βούλιαξε. Κρατούσε το κεφάλι του.

Τους είπε ο άνθρωπος πιάστε τον τηλέφωνο γιατί δεν θα γλυτώσουν».

(Βίντεο 2/2 από τα κατεστραμμένα σκάφη) Δύο σκάφη καταστράφηκαν στο Κάβο Γκρέκο – Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης pic.twitter.com/v1OqmeNB9y — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026