Ναυάγιο στην Κερύνεια: Συνελήφθη ο καπετάνιος και επτά μέλη του πληρώματος

Δραματικές είναι οι εξελίξεις με το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια, καθώς οι νεκροί έχουν φτάσει τους οκτώ και οι αγνοούμενοι τους δεκαεπτά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, συνελήφθησαν επτά μέλη του πληρώματος αλλά και ο καπετάνιος του πλοίου το απόγευμα της Κυριακής (30/08).

Νωρίτερα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ανέφερε ότι οι διασωθέντες επιβάτες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε ο ίδιος από τους αρμόδιους, η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρή.

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«Μέσα σε μία ώρα θα μπορώ να δώσω πολύ πιο ξεκάθαρες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Υπάρχουν 23 άνθρωποι στους οποίους δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε. Οι εργασίες συνεχίζονται με πολύ έντονους ρυθμούς», δήλωσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως επισημαίνει το philenews.com.

Ακόμα, είπε πως το πλοίο βρίσκεται σε βάθος άνω των 500 μέτρων, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται στις περιοχές κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.