Ασέβαστος επιβάτης σε πτήση άπλωσε τα πόδια του πάνω από το κεφάλι κοπέλας: Η εκδίκηση ήταν γλυκιά

Χαμό κάνει τις τελευταίες ώρες στα social media ένα βίντεο, με την εκδίκηση μίας κοπέλας μέσα σε αεροπλάνο. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι άγνωστες, ωστόσο ο κόσμος την αποθεώνει και κατακεραυνώνει τον ασέβαστο συνεπιβάτη της.

Έχει ξαπλώσει στο πίσω κάθισμα και κοιμάται του καλού καιρού, αλλά δίχως ίχνος σεβασμού και αξιών, έχει απλώσει τα πόδια του, πάνω από το κάθισμα της κοπέλας που κάθεται μπροστά.

Εκείνη, με ψυχραιμία και εφευρετικότητα αποφασίζει να πάρει το αίμα της πίσω και να του αφήσει κάτι που θα το θυμάται για τα καλά. Του βάφει τα νύχια κόκκινα, καθώς είχε βγάλει τα παπούτσια (πάλι καλά).

Στις γύρω θέσεις που έχουν πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει κάνουν ησυχία για να μην τον ξυπνήσου ενώ οι περισσότεροι τραβάνε με τα κινητά τους το αστείο περιστατικό.

Αφού ολοκλήρωσε η κοπέλα το έργο της, χτύπησε το κουμπί για να ειδοποιηθεί η αεροσυνοδός. Της έδειξε τι συμβαίνει και έτσι αυτή πήγε να τον ξυπνήσει. Όλοι ήθελαν να δουν την αντίδρασή του.

Αν και φάνηκε να έχει πέσει σε κώμα, με τα πολλά ξύπνησε ο αγενής και μαζεύτηκε, αλλά όταν είδε τα κόκκινα νύχια του, έπαθιε σοκ και έψαχνε να βρει τον «ένοχο» πίσω από πνιχτά γέλια και πρόσωπα ικανοποίησης.

