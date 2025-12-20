Aσφάλεια για κλάματα: Tουρίστας πήγε να ταξιδέψει χωρίς διαβατήριο και εισιτήριο και έφτασε μέχρι το αεροπλάνο

Ένας νεαρός άνδρας κατάφερε να επιβιβαστεί σε πτήση της British Airways από το Heathrow προς Όσλο χωρίς εισιτήριο, κάρτα επιβίβασης ή διαβατήριο. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί και αποκάλυψε σοβαρά κενά στην ασφάλεια του αεροδρομίου.

Πώς πέρασε τα εμπόδια

Σύμφωνα με πηγές, ο άνδρας ακολούθησε στενά άλλους επιβάτες στις αυτόματες πύλες του Τερματικού 3, οι οποίες κανονικά απαιτούν σάρωση κάρτας επιβίβασης.

Έτσι, πέρασε τον έλεγχο ασφαλείας χωρίς να εντοπιστεί, παρότι υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο για απαγορευμένα αντικείμενα.

Μόλις το Airbus A320 γέμισε, το πλήρωμα παρατήρησε ότι ο άνδρας άλλαζε συνεχώς θέσεις και δεν μπορούσε να δείξει ταξιδιωτικά έγγραφα. Τότε κλήθηκε η ασφάλεια και ένοπλη αστυνομία, που τον συνέλαβαν μέσα στο αεροσκάφος.

Αποβίβαση και νέοι έλεγχοι

Όλοι οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν, ενώ το αεροπλάνο ελέγχθηκε εκ νέου με ανιχνευτικούς σκύλους. Η πτήση καθυστέρησε πάνω από τρεις ώρες, με τους ταξιδιώτες να λαμβάνουν κουπόνι αποζημίωσης μόλις 10 λιρών μέσω εφαρμογής.

Ο καθηγητής αεροπορικής ασφάλειας Φίλιπ Μπάουμ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή αποτυχία», τονίζοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να μπορούν να λογοδοτούν για κάθε άτομο που επιβιβάζεται.