Ασταθές μείγμα το καθεστώς του Ισραήλ: Κόλαφος από το Ανώτατο Δικαστήριο για Νετανιάχου

Τη στιγμή που το Ισραήλ αντιμετωπίζει ολοένα εντεινόμενη διεθνή κατακραυγή για τη γενοκτονία του στη Γάζα, το εγχώριο καθεστώς φαίνεται να μην είναι άμοιρο συγκρούσεων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρείχε στους Παλαιστίνιους κρατούμενους επαρκή τροφή για να έχουν μία αξιοπρεπή διαβίωση, και διέταξε τις αρχές να βελτιώσουν τις συνθήκες τους.

Η απόφαση της Κυριακής (7/9) ήταν μια σπάνια περίπτωση στην οποία το ανώτατο δικαστήριο της χώρας αποφάνθηκε κατά της συμπεριφοράς της κυβέρνησης Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της διετούς φονικής εισβολής στην Παλαιστινιακή περιοχή.

Ισραήλ: Χιλιάδες πολιτικοί όμηροι στις φυλακές

Από την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ έχει συλλάβει χιλιάδες ανθρώπους στη Γάζα, που φερόμενα υποψιάζεται για δεσμούς με τη Χαμάς. Χιλιάδες έχουν επίσης αφεθεί ελεύθεροι χωρίς κατηγορία, συχνά μετά από μήνες κράτησης.

Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει εκτεταμένες κακοποιήσεις σε φυλακές και κέντρα κράτησης, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης τροφής και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των κακών συνθηκών υγιεινής και των ξυλοδαρμών.

Τον Μάρτιο, ένας 17χρονος Παλαιστίνιος πέθανε σε ισραηλινή φυλακή και οι γιατροί δήλωσαν ότι η ασιτία ήταν η κύρια αιτία θανάτου.

Η απόφαση του Δικαστηρίου ελήφθη ως απάντηση σε αίτηση που υπέβαλαν πέρυσι ο Σύνδεσμος για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) και η ισραηλινή ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Gisha.

Οι ομάδες ισχυρίστηκαν ότι μια αλλαγή στην πολιτική τροφίμων που θεσπίστηκε μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα έχει προκαλέσει υποσιτισμό και λιμοκτονία στους κρατούμενους.

Πέρυσι, ο υπουργός εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος επιβλέπει το σωφρονιστικό σύστημα, καυχήθηκε ότι είχε δυσχεράνει τις συνθήκες των κρατουμένων ασφαλείας σε αυτό που χαρακτήρισε ως το απολύτως ελάχιστο που απαιτείται από την ισραηλινή νομοθεσία.

Στην απόφαση της Κυριακής, η τριμελής δικαστής έκρινε ομόφωνα ότι το κράτος είναι νομικά υποχρεωμένο να παρέχει στους κρατούμενους επαρκή τροφή για να εξασφαλίσει «ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης».

Ισραήλ: Καταγγελίες για στρατόπεδα βασανιστηρίων

Βία, ακραία πείνα, ταπείνωση και άλλες κακοποιήσεις Παλαιστινίων κρατουμένων έχουν γίνει φυσιολογικά σε όλο το σωφρονιστικό σύστημα του Ισραήλ, σύμφωνα με συνεντεύξεις στον Guardian με αποφυλακισμένους κρατούμενους.

Πρώην κρατούμενοι περιέγραψαν κακοποίηση που κυμαινόταν από σοβαρούς ξυλοδαρμούς και σεξουαλική βία έως μερίδες «λιμοκτονίας», άρνηση ιατρικής περίθαλψης και στέρηση βασικών αναγκών, όπως νερό, φως ημέρας, ηλεκτρικό ρεύμα και αποχέτευση, συμπεριλαμβανομένων σαπουνιού και σερβιετών για τις γυναίκες.

Σε μια έρευνα που διήρκεσε μήνες, το B'Tselem πήρε συνεντεύξεις από 55 πρώην κρατούμενους που στεγάζονταν σε 16 ισραηλινές φυλακές και κέντρα κράτησης που διοικούνταν από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), χαρτογραφώντας την κλίμακα και τη φύση της κακοποίησης.

«Όταν ξεκινήσαμε το έργο, πιστεύαμε ότι θα βρίσκαμε σποραδικά στοιχεία και ακραίες περιπτώσεις εδώ κι εκεί, αλλά η εικόνα που έχει προκύψει είναι εντελώς διαφορετική», δήλωσε ο Γιούλι Νόβακ, εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού.

«Σοκαριστήκαμε από την κλίμακα αυτών που ακούσαμε. Είναι άβολο ως ισραηλινοπαλαιστινιακή οργάνωση να λέμε ότι το Ισραήλ λειτουργεί στρατόπεδα βασανιστηρίων. Αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό ακριβώς βλέπουμε».

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών (IPS) δήλωσε ότι λειτουργούσε σύμφωνα με το νόμο και υπό την εποπτεία του κρατικού ελεγκτή. «Δεν γνωρίζουμε τους ισχυρισμούς που περιγράψατε και, απ' όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα υπό την ευθύνη της IPS», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι «απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σχετικά με συστηματική κακοποίηση κρατουμένων σε κέντρα κράτησης» και ενεργούν «σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο». Οι ισχυρισμοί για κακοποίηση εξετάστηκαν διεξοδικά, ανέφερε ανακοίνωση. Οι συνθήκες για τους κρατούμενους είχαν βελτιωθεί σημαντικά καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, πρόσθεσε.

Οι μαρτυρίες των κρατουμένων και η έκθεση του B'Tselem υποδηλώνουν, ωστόσο, ότι πρόκειται μόνο για ένα ιδιαίτερα βίαιο στοιχείο ενός κακοποιητικού συστήματος και ότι οι περιπτώσεις κακοποίησης δεν αποτελούν μη επιτρεπόμενες πράξεις βίας.

Αντίθετα, υπονοείται ότι υπό την καθοδήγηση του ακροδεξιού υπουργού εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, η κακομεταχείριση έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος του συστήματος κράτησης του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν πεθάνει υπό ισραηλινή κράτηση από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, σε σύγκριση με έναν ή δύο θανάτους ένα χρόνο νωρίτερα.

Ερευνητές πεδίου στο Ισραήλ και την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα συνέλεξαν δεκάδες μαρτυρίες, ιατρικές εκθέσεις, νεκροψίες και άλλα στοιχεία.

Βρήκαν συνεπείς και εκτεταμένες μαρτυρίες για σοβαρή, αυθαίρετη βία, σεξουαλική επίθεση, ταπείνωση και εξευτελισμό, λιμοκτονία, σκόπιμα ανθυγιεινές συνθήκες, υπερπληθυσμό, άρνηση ιατρικής περίθαλψης, απαγορεύσεις θρησκευτικής λατρείας και άρνηση νομικής συμβουλής και οικογενειακών επισκέψεων.

Παράλληλα με τη χρήση άμεσης βίας και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, οι Παλαιστίνιοι ισχυρίζονται εδώ και καιρό ότι η φυλάκιση αποτελεί βασικό στοιχείο της 57χρονης ισραηλινής κατοχής: διάφορες εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως και το 40% των Παλαιστινίων ανδρών έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

Πριν από τις 7 Οκτωβρίου, 5.200 Παλαιστίνιοι κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές, συμπεριλαμβανομένων 1.200 σε διοικητική κράτηση, η οποία επιτρέπει την αόριστη κράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών ή δίκη.

Τα έντονα κύματα συλλήψεων μετά την επίθεση της Χαμάς σημαίνουν ότι ο αριθμός των κρατουμένων εκτοξεύτηκε σε 9.623 στις αρχές Ιουλίου.

Πηγή: Guardian