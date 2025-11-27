Ασύλληπτη τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί από τη φωτιά που ξέσπασε στους πύργους με τις 2.000 κατοικίες

Για δεύτερη ημέρα μάχονται οι πυροσβέστες με τις φλόγες, σε μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία του Χονγκ Κονγκ, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που κατέστρεψε αρκετούς πολυώροφους πύργους και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 55 άτομα. Άλλοι 62 άνθρωποι τουλάχιστον τραυματίστηκαν, πολλοί από τους οποίους υπέφεραν από εγκαύματα και τραύματα από εισπνοή.

Πυκνός καπνός εξακολουθεί να υψώνεται από το συγκρότημα Γουάνγκ Φουκ Κορτ στην περιοχή Τάι Πο, ένα βόρειο προάστιο κοντά στα σύνορα με την ηπειρωτική χώρα. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης είχε εξαπλωθεί σε επτά από τα οκτώ υψηλά κτίρια (πύργους) του συγκροτήματος και σε τέσσερις από τους πύργους η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο μέχρι το πρωί της Πέμπτης, ανέφεραν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της πόλης.

Τρεις άνδρες, οι διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός μιας κατασκευαστικής εταιρείας, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Η αστυνομία δεν κατονόμασε την εταιρεία στην οποία εργάζονται.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι της κατασκευαστικής εταιρείας ήταν κατάφωρα αμελείς», δήλωσε η Αϊλίν Τσανγκ, ανώτερη επιθεωρήτρια της αστυνομίας.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της εταιρείας Prestige Construction & Engineering Company, η οποία σύμφωνα με το Associated Press ήταν υπεύθυνη για τις ανακαινίσεις στο συγκρότημα κατοικιών. Η αστυνομία κατάσχεσε κουτιά με έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία, όπως πληροφορούν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές υποπτεύονται ότι ορισμένα υλικά στους εξωτερικούς τοίχους των πολυώροφων κτιρίων δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυραντίστασης, γεγονός που επέτρεψε την ασυνήθιστα γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι βρήκε φελιζόλ — το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο — προσαρτημένο στα παράθυρα κάθε ορόφου κοντά στο λόμπι του ανελκυστήρα του μοναδικού πύργου που δεν έχει πληγεί. Πιστεύεται ότι εγκαταστάθηκε από την κατασκευαστική εταιρεία, αλλά δεν είναι σαφές για ποιο λόγο.

Χονγκ Κονγκ | AP

Η φωτιά ξεκίνησε από την εξωτερική σκαλωσιά ενός 32όροφου πύργου και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στις σκαλωσιές από μπαμπού και στο κατασκευαστικό πλέγμα στο εσωτερικό του κτιρίου και στη συνέχεια στα άλλα κτίρια, πιθανώς λόγω των ανέμων.

«Η θερμοκρασία μέσα στα κτίρια είναι πολύ υψηλή. Είναι δύσκολο για εμάς να μπούμε στο κτίριο και να διεξάγουμε επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης», δήλωσε ο Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συμπληρώνοντας ότι η επιχείρηση κατάσβεσης θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

Το συγκρότημα κατοικιών αποτελούνταν από οκτώ πύργους με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα για περίπου 4.800 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλικιωμένων. Χτίστηκε τη δεκαετία του 1980 και βρισκόταν υπό ριζική ανακαίνιση.

Περίπου 900 άνθρωποι εκκενώθηκαν σε προσωρινά καταφύγια κατά τη διάρκεια της νύχτας και ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε γύρω στα μεσάνυχτα ότι δεν είχε υπάρξει επαφή με 279 άτομα.

Η πυρκαγιά ήταν η πιο φονική στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες. Τον Νοέμβριο του 1996, 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα εμπορικό κτίριο στο Καουλούν σε μια πυρκαγιά που διήρκεσε περίπου 20 ώρες.