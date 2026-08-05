Αξιωματούχος του Κόλπου: «50-50» πιθανότητες για μία συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν έως την Παρασκευή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν διεξάγουν «πολύ καλές συνομιλίες», ενισχύοντας τις ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας την Τετάρτη με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι οι διαμεσολαβητές σημείωσαν πρόοδο την Τρίτη, παρόλο που η Τεχεράνη τηρεί επιφυλακτική στάση ως προς τη διάθεσή της για συνεργασία.

«Διεξάγουμε πολύ καλές συνομιλίες. Δεν τους αρέσει να το παραδέχονται αυτό», δήλωσε ο κ. Τραμπ αργά το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή «FOX News», αναφέρει η Washington Post.

Εταίροι από τη Μέση Ανατολή ζήτησαν από τον κ. Τραμπ να αναβάλει τα πλήγματα κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, υποστηρίζοντας ότι ήταν σημαντικό να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στη διπλωματία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν και το Ομάν καταλήγουν σε ένα σχέδιο, βάσει του οποίου τα πλοία θα εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω στενού που ελέγχεται από το Ιράν και θα εξέρχονται από διαδρομή που ελέγχεται από το Ομάν.

Μεσολαβητές καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της κανονικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ,ένα κρίσιμο πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου.Η επαναλειτουργία των στενών θα άνοιγε τον δρόμο για ουσιαστικότερες συνομιλίες, με στόχο τη σταθεροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και των αγορών. ες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον τερματισμό του πολέμου.

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Υπάρχει πιθανότητα «50-50» να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν την Παρασκευή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Κόλπου που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως μια συμφωνία είναι επικείμενη.

Η πηγή από τον Κόλπο δήλωσε στο CNN ότι η ιρανική αντιπροσωπεία δεν περιλαμβάνει εκπροσώπους της σκληροπυρηνικής πτέρυγας των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι θα έπρεπε να εγκρίνουν τις λεπτομέρειες μιας προσωρινής συμφωνίας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν «πολύ καλές συζητήσεις» με τους Ιρανούς ομολόγους τους, αλλά επανέλαβε με έμφαση τις απειλές ότι θα «πλήξει» τη χώρα «πολύ σκληρά» εάν οι αξιωματούχοι «υπαναχωρήσουν ξανά» από μια συμφωνία. Σε ξεχωριστές δηλώσεις, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι μια συμφωνία για το στενό θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα.

Τι λέει το Ιράν; Μέχρι στιγμής, το Ιράν αρνείται ότι οι εν εξελίξει ειρηνευτικές συνομιλίες περιλαμβάνουν απευθείας επικοινωνία με την Ουάσιγκτον, επιμένοντας ότι οι αξιωματούχοι συνομιλούν αποκλειστικά με το Ομάν για τη διευθέτηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ορισμένοι διπλωμάτες έχουν δηλώσει ότι η αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης από το στενό, ένα βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες, θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.