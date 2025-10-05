«Γιατί είσαι τόσο γ.... αυστηρός» - Όλο το παρασκήνιο της συνομιλίας Τραμπ - Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios

Όταν την Παρασκευή (3/10) η Χαμάς ήταν θετικά προσκήμενη την πρόταση Τραμπ αλλά με επιφυλάξεις, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται τηλεφώνησε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχος περιέγραψε την επίμαχη στιχομυθία. «Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπάρχει τίποτα να πανηγυρίζει, και ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση της συνομιλίας στο Axios.

Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα: «Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι πάντα τόσο γ***να αρνητικός. Είναι μια νίκη. Δέξου το».

Τη συζήτηση μάλιστα επιβεβαίωσε και δεύτερος αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι, η Χαμάς δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Ωστόσο, η οργάνωση ζήτησε να γίνουν διαπραγματεύσεις για πολλές από τις λεπτομέρειες.

Στις ιδιωτικές του διαβουλεύσεις την Παρασκευή, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι θεωρεί την απάντηση της Χαμάς ως απόρριψη του σχεδίου Τραμπ. Είπε ότι ήθελε να συντονιστεί με τις ΗΠΑ σχετικά με την απάντηση, ώστε να αποφευχθεί η εντύπωση ότι η Χαμάς απάντησε θετικά, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios.

Η διάθεση του Τραμπ ήταν πολύ διαφορετική. Φοβόταν ότι η Χαμάς θα απέρριπτε εντελώς το σχέδιο και θεώρησε την πραγματική απάντηση ως άνοιγμα για διαπραγμάτευση, είπε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Το παρασκήνιο της συνομιλίας Τραμπ - Νετανιάχου μετά τη δήλωση της Χαμάς

Το Axios έφερε στο φως και όλο το παρασκήνιο της συνομιλίας Τραμπ Νετανιάχου. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου, η χλιαρή αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ήταν αυτό που περίμενε, σύμφωνα με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Γι’ αυτό και η έντονη αντίδραση του Τραμπ.

Ο Τραμπ συζήτησε επίσης το τηλεφώνημα σε σύντομη συνέντευξή του στο Axios το Σάββατο, λέγοντας ότι είπε στον Νετανιάχου πως αυτή ήταν η «ευκαιρία του για νίκη» και ότι τελικά ο Νετανιάχου συμφώνησε.

«Ήταν εντάξει με αυτό. Πρέπει να είναι εντάξει με αυτό. Μαζί μου, πρέπει να είσαι εντάξει», είπε ο Τραμπ.

Λίγο μετά την κλήση με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ εξέδωσε δήλωση καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα. Τρεις ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή.