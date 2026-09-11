Axios: Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσουν τους Χούθι - Ο Τραμπ αρνήθηκε

O ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μεταδίδει πως ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, παρότρυνε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να προχωρήσουν οι ΗΠΑ σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη, κατά του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά.

Ειδικότερα, το μέσο μεταδίδει, επικαλούμενο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση, πως ο Μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ όπου και του ζήτησε να επιτεθεί σε θέσεις των Χούθι.

Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, κατά τις πηγές αυτές, οι οποίες διευκρίνισαν ακόμη πως η Ουάσιγκτον δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθι επί του παρόντος.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο άμεσα.