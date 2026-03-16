Axios: Κατάληψη του νησιού Χαργκ του Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει νέα στρατηγικά βήματα στον πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο κατάληψης του ιρανικού νησιού Χαργκ, όπου βρίσκεται βασικός πετρελαϊκός κόμβος της χώρας. Ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Παράλληλα, ο Τραμπ επιχειρεί να συγκροτήσει έναν διεθνή συνασπισμό χωρών με στόχο την επαναλειτουργία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, κάλεσε χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχουν στην αποστολή πολεμικών πλοίων για την προστασία των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Ωστόσο, μια ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στο νησί Χαργκ θεωρείται ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη, καθώς θα απαιτούσε ανάπτυξη στρατευμάτων και θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις χωρών του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εντατικές διπλωματικές επαφές με συμμάχους για τη δημιουργία ενός πολυεθνικού «Συνασπισμού Ορμούζ», ο οποίος θα αναλάβει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Σύμφωνα με πηγές, καμία χώρα δεν έχει δεσμευτεί δημόσια μέχρι στιγμής, ωστόσο η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι σχετικές ανακοινώσεις ενδέχεται να γίνουν μέσα στην εβδομάδα.