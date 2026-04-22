Axios: Το περιθώριο που έδωσε ο Τραμπ στο Ιράν για συμφωνία - «Έχετε 3 έως 5 ημέρες»

Μικρό χρονικό περιθώριο τριών έως πέντε ημερών δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, προκειμένου να παρουσιάσει ενιαία και σαφή αντιπρόταση, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η εκεχειρία που παρέτεινε πρόσφατα θα τερματιστεί, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Axios.

Όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να θεωρεί εφικτή μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τη διαχείριση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, εντείνεται η ανησυχία ότι στην Τεχεράνη δεν υπάρχει πλέον σαφές κέντρο λήψης αποφάσεων.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει η περιορισμένη επικοινωνία του ανώτατου ηγέτη Mojtaba Khamenei, την ώρα που οι στρατιωτικοί των Islamic Revolutionary Guard Corps συγκρούονται ανοιχτά με τους διπλωμάτες της χώρας για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί.

Οι εντάσεις κορυφώθηκαν όταν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανακοίνωσε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση και να τον επικρίνουν δημόσια. Έκτοτε, η Τεχεράνη δεν έχει δώσει ουσιαστική απάντηση στην αμερικανική πρόταση, ούτε έχει δεσμευτεί για νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν.

Στο παρασκήνιο, η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω μετά τη δολοφονία του Aλί Λαριτζανί τον Μάρτιο, ο οποίος μέχρι τότε λειτουργούσε ως βασικός συνδετικός κρίκος στο σύστημα εξουσίας. Ο διάδοχός του, Mohammad Bagher Zolghadr, φέρεται να μην έχει καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

Τις τελευταίες 48 ώρες, η αβεβαιότητα κορυφώθηκε, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς να αναβάλλει ταξίδι στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, καθώς το Ιράν δεν έδωσε τελικά το «πράσινο φως» για συμμετοχή. Αντίστοιχα, οι απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner ακύρωσαν τη μετάβασή τους στο Πακιστάν.

Σε σύσκεψη με κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ο Τραμπ φέρεται να εξέτασε τόσο το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης όσο και την παράταση της διπλωματίας, επιλέγοντας τελικά να δώσει περισσότερο χρόνο στις συνομιλίες, σύμφωνα με το Axios.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό ως βασικό μοχλό πίεσης, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική ασφυξία και πιέζεται να επαναφέρει τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι αν οι μεσολαβητές του Πακιστάν δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν την επιστροφή της Τεχεράνης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εντός του χρονικού ορίου, η στρατιωτική επιλογή θα επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο.