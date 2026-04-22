Epaminondas: Ποιο είναι το ελληνόκτητο πλοίο που δέχτηκε επίθεση στον Περσικό Κόλπο

Λίγες ώρες μετά την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Epaminondas» δέχθηκε επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες από περιφερειακές ναυτιλιακές πηγές, το πλοίο, που φέρει σημαία Λιβερίας, έγινε στόχος πυρών από ιρανική κανονιοφόρο ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα, περίπου 15 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ομάν, στις 03:55 τα ξημερώματα. Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν ασαφείς, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν προηγήθηκε προειδοποίηση από ιρανικής πλευράς.

Πριν από το περιστατικό, το «Epaminondas» φέρεται να βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Λίγο αργότερα δέχθηκε πυρά, τα οποία προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, κυρίως στη γέφυρα. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, ούτε πυρκαγιά ή περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ το πλοίο δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο βύθισης.

Διαβάστε ακόμα: Τουρκία: Συντριβή μεταγωγικού ελικοπτέρου CH-47 στην Άγκυρα – Πέντε τραυματίες

Το «Epaminondas» είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων, με διεθνή αριθμό IMO 9153862, και τελεί υπό τη διαχείριση της εταιρείας Maersk, σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous. Έχει μήκος 299,9 μέτρα και πλάτος 42,8 μέτρα.

Είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στην περιοχή.