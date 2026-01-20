Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει για το Νταβός σήμερα Τρίτη (20/1) και σύμφωνα με το Axios φέρεται να είναι πιο επιθετικός από ποτέ και διατεθειμένος να εκφοβίζει και να επιπλήττει «όποιον σταθεί εμπόδιο στο δρόμο του».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατευθύνεται στην Ελβετία αφού απείλησε με δασμούς τη Δανία και επτά άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ - οι οποίοι έστειλαν όλοι μικρά αποσπάσματα στρατευμάτων στη Γροιλανδία - εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την παράδοση του αρκτικού νησιού στις ΗΠΑ έως την 1η Φεβρουαρίου.

Ενώ βρίσκεται στο Νταβός, θα ανακοινώσει ότι επεκτείνει την αρμοδιότητα του «Συμβουλίου Ειρήνης» του για τη Γάζα πέρα ​​από τον θύλακα, σε αυτό που ορισμένοι ανησυχημένοι σύμμαχοι βλέπουν ως μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - με τον Τραμπ να έχει το μόνο βέτο.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης δεν θα περιοριστεί στη Γάζα. Είναι ένα Συμβούλιο Ειρήνης σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios

«Ο πρόεδρος επικεντρώνεται πρώτα στο ημισφαίριό μας, αλλά έχει το βλέμμα του στραμμένο στον κόσμο. Δεν θα έλεγα ότι έχει εμμονή με την παγκόσμια κυριαρχία. Πρώτα η Αμερική. Και η Αμερική εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης του κόσμου», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ λένε ότι έχει ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα από την ταχεία σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας. «Κρατάμε την ανάσα μας, αλλά σίγουρα απελευθέρωσε τον πρόεδρο ακόμη περισσότερο για να προβάλει την εξουσία του σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ένας κορυφαίος σύμβουλος. «Πιο φιλόδοξος από ποτέ», αναφέρει συγκεκριμένα το Axios.

Το «επιθετικό marketing» του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα ο Ρεπουμπλικανός, δημοσίευσε memes όπου διεκδικούσε τη Γροιλανδία και τον Καναδά, προσωπικά μηνύματα κειμένου από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, και νέα μηνύματα για το γιατί οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν τη Γροιλανδία.

Αναφορικά με τη Γροιλανδία μάλιστα, δημοσίευσε το AI δημιούργημά του και απεικονίζεται και ο ίδιος μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και δίπλα τους υπάρχει μια ταμπέλα που γράφει: «Greeenland US Territory 2026».

Η AI φωτογραφία που ανήρτησε ο Τραμπ για τη Γροιλανδία | Donald J. Trump@TruthSocial

Μέχρι πρόσφατα, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ περίμεναν ότι οι κύριες συνεισφορές του Τραμπ στο Νταβός θα ήταν η ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου για τη Γάζα και η υπογραφή μιας συμφωνίας ανοικοδόμησης για την Ουκρανία.

Αντ' αυτού, βρέθηκαν να παλεύουν πριν από την άφιξή του, συζητώντας πώς να περιορίσουν μια κρίση για τη Γροιλανδία που απειλεί να διασπάσει το ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι «έπρεπε να καταστρέψουν τα σημεία συζήτησης για την Ουκρανία και να γράψουν νέα για τη Γροιλανδία», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος στο Axios.

Νταβός: Στο τραπέζι κυρώσεις από την ΕΕ στον Τραμπ

Την ίδια στιγμή, οι χώρες της ΕΕ εξετάζουν ένα τεράστιο πακέτο αντιποίνων. Εν τω μεταξύ, η Δανία στέλνει επιπλέον στρατεύματα στη Γροιλανδία.

Σε συζητήσεις την πρώτη ημέρα στο Νταβός, ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν σκεπτικισμό ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να ανταγωνίζονται τον Τραμπ με το χτύπημα. «Υποτιμώ την ευρωπαϊκή ανδρεία», αστειεύτηκε ένας Αμερικανός βετεράνος του Νταβός.

Σε διάφορα πάνελ πριν από την άφιξη του Τραμπ — καμία από τις οποίες δεν είχε καμία σχέση με την ασφάλεια της Αρκτικής — υπήρξαν σχόλια και νευρικά γέλια σχετικά με την προοπτική μιας αμερικανικής εισβολής.

Η διαμάχη για τη Γροιλανδία έθεσε στην άκρη τα σχέδια για την αξιοποίηση της εβδομάδας του Νταβός για την επίτευξη συνεννοήσεων μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και των ευρωπαϊκών δυνάμεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Τι θα συμβεί στο Νταβός με το ζήτημα της Ουκρανίας

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ένα σχέδιο για την υπογραφή του «σχεδίου ευημερίας» από τους ηγέτες απορρίφθηκε. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι είχε οριστεί οποιαδήποτε ημερομηνία και είπε ότι το σχέδιο χρειαζόταν ακόμη κάποια επεξεργασία.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν αναμένει καμία πρόοδο.

Εν τω μεταξύ, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν να συναντήσουν τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμιτρίεφ στο Νταβός την Τρίτη για να συζητήσουν την Ουκρανία.

Ο Ντμιτρίεφ και άλλοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου επαίνεσαν τον Τραμπ τη Δευτέρα για την προσπάθειά του για τη Γροιλανδία. Η Μόσχα δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ είχε προσκαλέσει τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Τραμπ: Σχεδιάζει εκδήλωση την Πέμπτη για την έναρξη του διοικητικού συμβουλίου

Ο Τραμπ σχεδιάζει να διοργανώσει μια εκδήλωση την Πέμπτη για την έναρξη του διοικητικού συμβουλίου, του οποίου θα προεδρεύει και έχει επίσημα οριστεί για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι δεν θα δεχτεί την πρόσκληση του Τραμπ να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο σε αυτό το στάδιο, και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν βαθύ σκεπτικισμό. Ωστόσο, χώρες όπως το Μαρόκο, το Κατάρ και η Ινδονησία συμφώνησαν να συμμετάσχουν.

Ο Τραμπ κάλεσε συνολικά 58 ηγέτες, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ώρες αργότερα, δημοσίευσε ιδιωτικά μηνύματα κειμένου προφανώς από τον Μακρόν, στα οποία ο Γάλλος ηγέτης έλεγε: «Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τη Συρία. Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα με το Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνετε με τη Γροιλανδία».

AP

Στα μηνύματα, ο Μακρόν πρότεινε μια σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7 στο Παρίσι την Πέμπτη μετά το Νταβός, «με τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριο». Πρόσθεσε: «Ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι πριν επιστρέψεις στις ΗΠΑ».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησε σε «μια συνάντηση των διαφόρων μερών» για τη Γροιλανδία στο Νταβός κατά τη διάρκεια μιας «πολύ καλής» τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρούτε. Πρόσθεσε ένα δουλοπρεπές μήνυμα στο οποίο ο Ρούτε επαίνεσε την ηγεσία του Τραμπ και είπε ότι ήταν «δεσμευμένος να βρει έναν δρόμο προς τα εμπρός για τη Γροιλανδία».





