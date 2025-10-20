Αύριο στη φυλακή ο Σαρκοζί για το προεκλογικό σκάνδαλο: Ο πρώτος πρόεδρος που μπαίνει σε κελί

Ο Νικολά Σαρκοζί θα έχει την τιμή να γίνει ο πρώτος πρώην Γάλλος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία που θα μπει σε κελί φυλακής, αρχής γενομένης την Τρίτη (21/10), όπως δήλωσε ο ίδιος το Σαββατοκύριακο.

Ο Σαρκοζί, κάποτε κορυφαία φυσιογνωμία του γαλλικού συντηρητισμού, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης τον περασμένο μήνα επειδή φέρεται να επέτρεψε σε «στενούς συνεργάτες» και «ανεπίσημους μεσάζοντές» του να λάβουν οικονομική στήριξη από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη.

Ως αντάλλαγμα θα παρείχαν οικονομικές και διπλωματικές χάρες, καθώς προετοιμαζόταν για την πρώτη του προεδρική εκστρατεία το 2007, αναφέρει το POLITICO.

Ο Σαρκοζί στα «μαύρα κατάστιχα»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος διετέλεσε εκπρόσωπος του Σαρκοζί το 2014 και με τον οποίο διατηρούσε στενές σχέσεις, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Σαρκοζί μετά την ετυμηγορία και ότι θα τον επισκεφθεί επίσης στη φυλακή «για λόγους ασφαλείας».

Διαβάστε ακόμα: Λούβρο: Τα σενάρια για τα κλοπιμαία - Σε μόλις 4 λεπτά έγινε η ληστεία

Σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη εφημερίδα La Tribune Dimanche, ο Σαρκοζί δήλωσε ότι θα εκτίσει την ποινή του στη φυλακή de la Santé, τη μόνη σωφρονιστική εγκατάσταση που βρίσκεται εντός των ορίων του Παρισιού.

Θα γίνει ο πρώτος Γάλλος αρχηγός κράτους που θα φυλακιστεί από την εποχή του συνεργάτη των Ναζί Φιλίπ Πεταίν, ο οποίος υπέγραψε την γαλλική ανακωχή με τη Γερμανία το 1940.

Η κληρονομιά του Πεταίν ως «καταδότης» είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γαλλικής ιστορίας.

Δεν είναι σαφές για πόσο καιρό θα παραμείνει ο Σαρκοζί στη φυλακή. Μόλις βρεθεί πίσω από τα κάγκελα, θα μπορεί να ζητήσει προσαρμογή της ποινής του, η οποία θα μπορούσε να του επιτρέψει να την εκτίσει με διαφορετικό τρόπο, για παράδειγμα με κατ΄οίκον περιορισμό.

Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας και έχει επανειλημμένα δηλώσει αθώος, αλλά το τριμελές συμβούλιο που εκδίκασε την υπόθεση έκρινε ότι η σοβαρότητα των κατηγοριών δικαιολογούσε την άμεση φυλάκισή του.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε οριστικά ένοχος για διαφθορά σε ξεχωριστή υπόθεση, αφού εξάντλησε όλες τις εφέσεις νωρίτερα φέτος, γεγονός που οδήγησε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ένα γαλλικό ανώτατο δικαστήριο πρόκειται επίσης να εκδώσει οριστική ετυμηγορία στις 26 Νοεμβρίου σε μια υπόθεση που σχετίζεται με παραβιάσεις του νόμου περί χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής του εκστρατείας το 2012, στην οποία είχε προηγουμένως κριθεί ένοχος από δύο κατώτερα δικαστήρια. Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι αθώος και στις δύο αυτές υποθέσεις.