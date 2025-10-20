Μία από τις πιο θεαματικές ληστείες στην ιστορία του Λούβρου συγκλονίζει τη Γαλλία: εννέα πολύτιμα κοσμήματα εκλάπησαν από την Πινακοθήκη του Απόλλωνα, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι οι πιθανότητες ανάκτησής τους είναι ελάχιστες.

«Σε 48 ώρες θα έχουν εξαφανιστεί»

Ο Κρις Μαρινέλο, επικεφαλής της Art Recovery International, προειδοποίησε ότι οι αρχές έχουν ελάχιστο χρόνο.

Αν οι δράστες δεν συλληφθούν μέσα σε 24 με 48 ώρες, τα κοσμήματα πιθανότατα θα έχουν ήδη λιώσει ή αποσυναρμολογηθεί, ώστε να διοχετευτούν στη μαύρη αγορά.

«Μπορεί να συλλάβουν τους εγκληματίες, αλλά όχι να ανακτήσουν τα κοσμήματα», τόνισε.

Σε 4 λεπτά η ληστεία

Σύμφωνα με την υπουργό Ντατί, οι διαρρήκτες έδρασαν με απόλυτη ταχύτητα και ακρίβεια.

Παρέμειναν στην αίθουσα μόλις 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα, πηγαίνοντας κατευθείαν στις προθήκες που είχαν στοχοποιήσει.

«Un des malfaiteurs a essayé d'incendier la nacelle», annonce Rachida Dati, dans #HDPros pic.twitter.com/m0x4lgizo2 — CNEWS (@CNEWS) October 20, 2025

«Ήξεραν ακριβώς τι ήθελαν και ενήργησαν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα», δήλωσε στο CNews. Ένας από τους δράστες μάλιστα προσπάθησε να βάλει φωτιά στη σκάλα ανύψωσης μέσω της οποίας εισήλθαν, αφήνοντας πίσω κρίσιμα ίχνη για την έρευνα.

«Aπολύτως μη εμπορεύσιμα τα κλοπιμαία»

Παρά το γεγονός ότι η υλική αξία των κοσμημάτων υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ, ειδικοί τονίζουν πως τα αντικείμενα είναι «απολύτως μη εμπορεύσιμα».

Ο ειδικός σε πολύτιμους λίθους Αλεξάντρ Λεζέ σημειώνει ότι, αν και τα διαμάντια ξεπερνούν τα 500 ευρώ το καράτι, είναι πιθανό οι ληστές να διαλύσουν τα κοσμήματα ώστε να τα διοχετεύσουν παράνομα στη μαύρη αγορά.

Αδυναμίες στο σύστημα φύλαξης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν παραδέχτηκε σοβαρές παραλείψεις στην ασφάλεια του μουσείου. «Τα παράθυρα δεν είχαν ασφαλιστεί, ένα ανυψωτικό καλάθι βρισκόταν σε δημόσιο δρόμο. Έχουμε αποτύχει», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όλοι οι Γάλλοι νιώθουν σαν να τους έχουν ληστέψει».

Η γερουσιαστής Ναταλί Γκουλέ εκτίμησε ότι τα κοσμήματα θα κοπούν και θα χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος, συνδέοντας τη ληστεία με οργανωμένο έγκλημα. Αντίστοιχα απαισιόδοξη εμφανίστηκε η συγγραφέας Ελέιν Σκιολίνο, η οποία τόνισε ότι τα αντικείμενα μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να χαθούν οριστικά.

Η Ντατί διευκρίνισε επίσης ότι ο συναγερμός «ενεργοποιήθηκε κανονικά, αλλά δεν ηχεί μέσα στην αίθουσα — μόνο στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας του μουσείου».

Τα κλοπιμαία και όσα διασώθηκαν

Ανάμεσα στα κλοπιμαία βρίσκονται το περίφημο περιδέραιο με ζαφείρια και διαμάντια των βασιλισσών Μαρίας-Αμαλίας και Ορτάνς, καθώς και η καρφίτσα της αυτοκράτειρας Ευγενίας με σχεδόν 2.000 διαμάντια.

Οι ληστές, ωστόσο, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την κορώνα της Ευγενίας, που σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των φρουρών, αν και υπέστη ζημιές.

Μακρόν: «Επίθεση στην κληρονομιά μας»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε ότι οι κλέφτες που εισέβαλαν στο Λούβρο το πρωί της Κυριακής θα συλληφθούν και τα αντικείμενα που έκλεψαν θα ανακτηθούν.

«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε επειδή αποτελεί μέρος της ιστορίας μας.

Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Γίνονται τα πάντα, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού.

Το έργο Louvre Nouvelle Renaissance, το οποίο ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, περιλαμβάνει αυξημένη ασφάλεια. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας» έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν στο “X”.

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025