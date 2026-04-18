Αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάζει με τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε αυστηρά το Ιράν σήμερα (18/4) με φόντο τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έκλεισαν παρά τις χθεσινές αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός είναι και πάλι κλειστή, ανέφερε: «Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά -ξέρετε, όπως κάνουν εδώ και χρόνια- και δεν μπορούν να μας εκβιάζουν».

Επιπλέον, ενημέρωσε για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν και ότι θα έχει πληροφορίες για το θέμα μέχρι το τέλος της ημέρας. «Συζητάμε μαζί τους, ο διάλογος προχωράει πολύ καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε σχετικά, ότι το Ιράν «έπαιξε ένα παιχνιδάκι» με την απόφασή του να κλείσει τη σημαντική θαλάσσια οδό.