Έφηβος δέχθηκε επίθεση από καρχαρία την ώρα που κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Ο νεαρός, περίπου 13 ετών, δέχθηκε την επίθεση στα ανοικτά του Σαρκ Μπιτς και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα στα πόδια, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.
«Τα τραύματα ταιριάζουν με εκείνα που μπορεί να προκαλέσει ένας μεγάλος καρχαρίας» δήλωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.
Λίγα λεπτά αφότου ενημερώθηκαν για το περιστατικό, αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από τη θάλασσα, στα ανοικτά της παραλίας του λιμανιού, στη συνοικία Βόκλιζ.
Διαβάστε επίσης:
Οι αστυνομικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο αγόρι για «σοβαρά» τραύματα στα πόδια, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου οι γιατροί έκριναν πως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
«Συστήνεται στους κολυμβητές να αποφεύγουν να εισέρχονται στο νερό, κοντά στο σημείο» όπου βρέθηκε το παιδί, υπογράμμισαν οι Αρχές.
Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1791, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με μια σχετική βάση δεδομένων.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας είχε σκοτώσει έναν σέρφερ σε μια πολυσύχναστη παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ. Δύο μήνες αργότερα, ένας καρχαρίας είχε σκοτώσει μία γυναίκα, η οποία κολυμπούσε στα ανοικτά μιας απομονωμένης παραλίας στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ.
