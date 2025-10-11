Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας όλων των εποχών εμφανίστηκε ξανά

Ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας που θεωρείται ο «μεγαλύτερος» αρσενικός καρχαρίας στον κόσμο επανεμφανίστηκε με τους επιστήμονες να ελπίζουν ότι ίσως θα μπορούσε να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της θαλάσσιας ζωής.

Κάθε λίγους μήνες, ένας καρχαρίας μήκους 4,5 μέτρων με το όνομα Contender εμφανίζεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Βόρειας Αμερικής, προκαλώντας το ενδιαφέρον των ερευνητών και της επιστημονικής κοινότητας – κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας είναι ένας και μοναδικός.

Ένας ενήλικος αρσενικός μεγάλος λευκός καρχαρίας συνήθως φτάνει σε μήκος μεταξύ 3 και 5 μέτρων, πράγμα που σημαίνει ότι ο Contender είναι αισθητά μεγαλύτερος από άλλους αρσενικούς καρχαρίες.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι θηλυκοί μεγάλοι λευκοί καρχαρίες μπορούν να έχουν ακόμη μεγαλύτερο μέγεθος και το μήκος συχνά να κυμαίνεται μεταξύ 4,5 και 5,5 μέτρων.

Ο Contender εμφανίστηκε πρόσφατα κοντά στη χερσόνησο Λαμπραντόρ του Καναδά, η οποία απέχει σίγουρα πολύ από τα προηγούμενα σημεία που είχε εντοπιστεί, δηλαδή σε Μασαχουσέτη, Φλόριντα και Τζόρτζια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό θαλάσσιας έρευνας OCEARCH, ο Contender είναι «ένας από τους ελάχιστους μεγάλους καρχαρίες που έχουν κινηθεί τόσο βόρεια.

Προς το παρόν οι επιστήμονες τον παρακολουθούν επί του παρόντος τον καρχαρία με την ελπίδα να αποκαλύψουν την πρώτη τοποθεσία όπου ζευγάρωσε ο μεγάλος λευκός καρχαρία.

Για την ώρα οι καρχαρίες πιστεύεται ότι ζευγαρώνουν στα ανοικτά των ακτών των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα γύρω από τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, χωρίς, όμως, να έχει επιβεβαιωθεί ακριβώς η τοποθεσία.

Έτσι, οι ερευνητές στο OCEARCH ελπίζουν τώρα ότι ο Contender θα μπορούσε να είναι το «κλειδί» που χρειάζονται για να ξετυλίξουν το μυστήριο.

«Μόνο δύο έχουν φτάσει τόσο βόρεια», εξήγησε ο Κρις Φίσερ, ιδρυτής και επικεφαλής της αποστολής του OCEARCH.

«Ένα τέτοιο ζώο, που περνάει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο βόρεια - τι κάνει; Λοιπόν, πολλά από αυτά που κάνει είναι το να προετοιμάζεται για τον χειμώνα».

Ο Contender εκτιμάται ότι είναι περίπου 30 ετών και ζυγίζει περίπου 800 γραμμάρια. Εκτιμάται ότι ο εν λόγω καρχαρίας κινήθηκε βόρεια για να «χτίσει» τα αποθέματα λίπους του τρώγοντας φώκιες, πριν από το ταξίδι επιστροφής προς τον νότο για τον χειμώνα.

Οι επόμενες κινήσεις του Contender θα μπορούσαν επίσης να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά με το είδος του, αποκαλύπτοντας το προτιμώμενο σημείο ζευγαρώματος του καρχαρία.

«Δεν έχει εντοπιστεί ποτέ σημείο ζευγαρώματος λευκού καρχαρία πουθενά στον κόσμο για κανέναν από τους εννέα πληθυσμούς», συνέχισε ο Φίσερ. «Θα ήταν η πρώτη φορά».

«Θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τον Contender φέτος», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η επόμενη άνοιξη θα είναι κρίσιμη για τον εντοπισμό των περιοχών αναπαραγωγής.

«Θέλω να μάθω πού θα βρίσκεται ο Contender τον Μάρτιο του 2026, τον Απρίλιο του 2026. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τεράστιο στοιχείο για τον εντοπισμό του πού ζευγαρώνουν».

Πηγή: Ladbible