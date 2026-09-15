Αυστραλία: Στο πρότυπο του Καναδά, παίρνει αποστάσεις από ΗΠΑ και κοιτά προς Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Αυστραλία εξετάζει ως εναλλακτική την τακτική του Καναδά να επιδιώξει στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αποκλείει μια παρόμοια πορεία. Η Καμπέρα επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις μετά τους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου Ντον Φάρελ δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Καμπέρα συμφωνεί με τις καναδικές αρχές στην εμβάθυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παρακολουθήσει στενά τη στρατηγική του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, αναφέρει η εφημερίδα The Independent.

Ο Αυστραλός αξιωματούχος δεν διευκρίνισε εάν η χώρα του διαπραγματεύεται ήδη μια νέα μορφή συνεργασίας με την ΕΕ ή ποια δομή θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εταιρική σχέση.

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Το ενδιαφέρον έρχεται καθώς η Αυστραλία επιδιώκει να διαφοροποιήσει το εμπόριό της μετά το πλήγμα που υπέστησαν οι εξαγωγές της από τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη μακροχρόνια σχέση ασφαλείας μεταξύ Καμπέρα και Ουάσινγκτον και τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

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Οι συνομιλίες μεταξύ Οτάβα και Βρυξελλών θα μπορούσαν να προχωρήσουν πολύ περισσότερο από την παραδοσιακή εμπορική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Independent, ο Καναδάς και η ΕΕ συζητούν την πιθανότητα τα καναδικά αγαθά, οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς να επωφεληθούν από την αυξημένη ελευθερία κυκλοφορίας.

Οι τομείς που στοχεύουν περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια, την άμυνα και τα κρίσιμα ορυκτά. Εξετάζονται επίσης κοινά έργα υποδομής, από κέντρα δεδομένων και υπηρεσίες αποθήκευσης cloud έως δορυφορικά δίκτυα και υποδομές μεταφοράς ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ωστόσο, απέρριψε την ιδέα της πλήρους ένταξης του Καναδά στην ΕΕ, μιλώντας για την οικοδόμηση μιας «μοναδικής συμμαχίας» με το ευρωπαϊκό μπλοκ.