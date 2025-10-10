Αυτοί είναι οι τέσσερις πρόεδροι των ΗΠΑ που έχουν πάρει Νόμπελ Ειρήνης

Με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ να είχε «πέσει στο τραπέζι» για το Νόμπελ Ειρήνης με φόντο το Σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, ήρθαν πάλι στο προσκήνιο Αμερικανοί πρόεδροι που το έχουν λάβει.

Υπενθυμίζεται ότι, φέτος, τελικά το Νόμπελ Ειρήνης πήρε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο (Maria Corina Machado) ιδρύτρια του φιλελεύθερου κόμματος Vente Venezuela, η οποία τιμήθηκε για την αδιάκοπη δράση της υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της ειρηνικής μετάβασης από την αυταρχία στην ελευθερία.

Θίοντορ Τέντι Ρούσβελτ

Ο Θίοντορ Τέντι Ρούσβελτ ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ και έλαβε βραβείο το 1906.

Του απονεμήθηκε το Νόμπελ για τον κρίσιμο ρόλο του στο τέλος του ρωσο-ιαπωνικού πολέμου την περίοδο 1904 - 1905.

Γούντροου Ουίλσον

Ο Γούντροου Ουίλσον όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ, ο 28ος πρόεδρος των ΗΠΑ, έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του ως ιδρυτής στην Κοινωνία των Εθνών που μετέπειτα μετονομάστηκε ΟΗΕ.

Τζίμι Κάρτερ

Αν και δεν έλαβε το βραβείο την περίοδο που διατέλεσε πρόεδρος, αλλά μετά, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Ο Τζίμι Κάρτερ τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2002, για την ανάληψη πρωτοβουλιών και ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων καθώς και καμπάνιες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην ουσία βέβαια το βραβείο, πήρε για τον τερματισμό του αιγυπτιο-ισραηλινού πολέμου το 1978.

Μπαράκ Ομπάμα

Τέλος, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ τιμήθηκε με Νόμπελ το 2009 για τις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς διπλωματίας.

