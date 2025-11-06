Αυτός είναι ο γηραιότερος αρχηγός κράτους στον κόσμο: Το σερί των 43 ετών, η νοθεία και οι αιματηρές διαδηλώσεις

Με ένα σερί που εγείρει ερωτήματα, διανύοντας την όγδοη θητεία του, ο 92χρονος ηγέτης του Καμερούν, Πολ Μπίγια, ορκίστηκε για άλλα επτά χρόνια ως πρόεδρος και είναι και επίσημα ο γηραιότερος εν ενεργία αρχηγός κράτους στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Ο Μπίγια, όπως επισημαίνει το BBC, κέρδισε μια αμφιλεγόμενη όγδοη θητεία σε μια έντονα αμφισβητούμενη εκλογική αναμέτρηση τον περασμένο μήνα.

Βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 43 χρόνια και απευθύνθηκε μόνο σε μία προεκλογική συγκέντρωση πριν από τις εκλογές.

Ο εννεαετής, ο γηραιότερος αρχηγός κράτους στον κόσμο, κέρδισε το 54% των ψήφων, σε σύγκριση με το 35% του Ίσα Τσιρόμα Μπακαρί, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Ο Τσιρόμα Μπακαρί υποστηρίζει ότι ήταν ο νόμιμος νικητής των εκλογών και κατηγόρησε τις αρχές για νοθεία, κάτι που οι αρχές αρνούνται.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος οδήγησε σε αιματηρές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.

Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, αλλά το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανεβάζει τον αριθμό στους 48, επικαλούμενο δύο πηγές των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δικαστές του Συνταγματικού Συμβουλίου απέρριψαν οκτώ καταγγελίες σχετικά με τις εκλογές, επικαλούμενοι ανεπαρκή στοιχεία για παρατυπίες ή έλλειψη δικαιοδοσίας για την ακύρωση των αποτελεσμάτων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η έκκληση του Tchiroma Bakary για διαμαρτυρία παραμονής στο σπίτι έγινε δεκτή από πολλούς ανθρώπους, με τους δρόμους να είναι έρημοι, ειδικά στα προπύργια του, την Garoua και την Douala.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ήταν πρώην υπουργός πληροφοριών της κυβέρνησης, ο οποίος διασπάστηκε από τον Biya για να τον αμφισβητήσει για την εξουσία. Αρνήθηκε να υποβάλει επίσημη καταγγελία.

Όταν η κόρη του Πολ Μπίγια έλεγε στον κόσμο να μην ψηφίσουν τον πατέρα της

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πολ Μπίγια, ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο με αφορμή το TikTok της κόρης του, η οποία παρότρυνε τους; πολίτες να μην ψηφίσουν τον ίδιο της τον πατέρα.

«Μην ψηφίσετε τον Πολ Μπίγια, όχι εξαιτίας μου, αλλά επειδή έχει κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν», δήλωσε η 27χρονη, εμφανώς αποστασιοποιημένη από την οικογένειά της.

Η Μπρέντα, γνωστή μέχρι πρότινος για τις πολυτελείς εμφανίσεις της με Rolls-Royce, Rolex και ιδιωτικά τζετ, αιφνιδίασε το έθνος με την πολιτική της τοποθέτηση. Στο βίντεο εμφανίστηκε με ροζ μαλλιά και φούτερ με κουκούλα, αποκηρύσσοντας δημόσια την οικογένειά της και την οικονομική της στήριξη.

