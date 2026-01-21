Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος όταν οδηγάμε και βρέχει – Πώς θα προφυλαχθούμε

«Γενναίοι» είναι οι οδηγοί που βρίσκονται στο δρόμο εν μέσω της σημερινής κακοκαιρίας, και μετ’ εμποδίων φαίνεται να πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις από τις πρωινές ώρες σήμερα (21/1).

Η βροχή δημιουργεί δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες και μποτιλιάρισμα, ενώ ο φόβος για τροχαία ατυχήματα περνάει από το μυαλό όλων μας.

Ο μεγαλύτερος εχθρός των οδηγών κατά τη διάρκεια και μετά τις βροχοπτώσεις, η υδρολίσθηση, καθώς συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα νερού στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τα ελαστικά του αυτοκινήτου να αδυνατούν να επιτύχουν πρόσφυση.

Διαβάστε επίσης: Ξηλώθηκε μπαλκόνι στη Πάτρα λόγω της κακοκαιρίας - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Ειδικά αν έχει συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού στην άσφαλτο, και το όχημα κινείται με υψηλή ταχύτητα, οι αυλακώσεις χάνουν τις αποχετευτικές τους ικανότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ελαστικό να βρίσκεται πάνω σε νερό και επομένως η πρόσφυση μηδενίζεται.

Εφόσον βρεθούμε σε κατάσταση υδρολίσθησης, καμία ενέργεια στο τιμόνι, το γκάζι ή το φρένο δεν έχει αποτέλεσμα παρά μόνο όταν το ελαστικό βρεθεί ξανά σε επαφή με το οδόστρωμα. Με λίγα λόγια, το αυτοκίνητο δεν βρίσκεται στον έλεγχό μας.

Βροχές: Τι πρέπει να κάνουμε στην οδήγηση

Σε συνθήκες υδρολίσθησης το βασικότερο είναι να αποφύγουμε τις απότομες κινήσεις. Αν π.χ. θεωρήσουμε ότι θα διορθώσουμε την κατάσταση στρίβοντας το τιμόνι αριστερά, στην ίδια κατεύθυνση θα στρίψουν και οι τροχοί. Όμως δεν θα κατευθύνουν το αυτοκίνητο, καθώς δεν θα ακουμπούν στο οδόστρωμα.

Εδώ, λοιπόν, ελλοχεύει ο κίνδυνος, μόλις επανέλθει η πρόσφυση, το αυτοκίνητο να στρίψει απότομα αριστερά, πέφτοντας είτε σε άλλο όχημα είτε σε μια μπαριέρα. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε το τιμόνι σταθερό, αποφεύγουμε την έντονη επιτάχυνση/επιβράδυνση και δεν πανικοβαλλόμαστε.

Το συμπέρασμα είναι ότι η λύση βρίσκεται στην πρόληψη. Όταν το οδόστρωμα είναι βρεγμένο μειώνουμε σημαντικά την ταχύτητα κίνησης. Τα σύγχρονα ελαστικά έχουν δυνατότητα αποστράγγισης ποσότητας έως 30 λίτρων/δευτερόλεπτο ενώ το αυτοκίνητο κινείται με 80 χλμ./ώρα.

Επιπλέον, έχουμε προνοήσει να έχουμε διατηρήσει τα ελαστικά σε άριστη κατάσταση. Εφόσον το πέλμα τους έχει φθαρεί, τότε τα αντικαθιστούμε άμεσα, καθώς ενδέχεται να αδυνατούν να απομακρύνουν με αποτελεσματικότητα ακόμα και τη μικρότερη συγκέντρωση του νερού στο οδόστρωμα.

Σημαντικό είναι επίσης να κινούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου υπάρχει καλύτερη ορατότητα, αλλά και να οδηγούμε