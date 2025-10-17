Αυξάνεται η εισροή τροφίμων στη Γάζα αλλά «χρειάζονται περισσότερα», λέει ο ΟΗΕ

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP/PAM) ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταφέρει περίπου 560 τόνους τροφίμων ανά ημέρα κατά μέσο όρο στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, αλλά η ποσότητα αυτή συνεχίζει να είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται.

«Συνεχίζουμε να είμαστε κάτω από αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά πλησιάζουμε... Η εκεχειρία έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας και το WFP κινείται πολύ γρήγορα για να αυξήσει την επισιτιστική βοήθεια», δήλωσε η Αμπίρ Ετέφα, εκπρόσωπος του WFP, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Το WFP δήλωσε ότι δεν έχει αρχίσει διανομές στην Πόλη της Γάζας, καταδεικνύοντας το γεγονός ότι παραμένουν κλειστά δύο συνοριακά περάσματα, το Ζικίμ και το Ερέζ, με το Ισραήλ στο βόρειο τμήμα του θύλακα όπου η ανθρωπιστική κρίση είναι πιο οξυμένη, κατά το ΑΜΠΕ.

Γάζα: Το Ισραήλ κατέστρεψε το δίκτυο διανομής

«Η πρόσβαση στην Πόλη της Γάζας και τη βόρεια Γάζα είναι εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε η Ετέφα, λέγοντας ότι αυτοκινητοπομπές με αλεύρι και πακέτα με έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα προσπαθούν να κινηθούν στους κατεστραμμένους ή μπλοκαρισμένους δρόμους από το νότιο τμήμα του θύλακα.

Αν και μικρές ποσότητες τροφίμων έχουν φθάσει στον βορρά, οι αυτοκινητοπομπές αρωγής δεν έχουν καταφέρει ακόμα να μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες τροφίμων εκεί, όπως και σε άλλες περιοχές.

«Είχαμε 57 φορτηγά χθες (στη νότια και κεντρική Γάζα). Το θεωρούμε σημαντική επιτυχία, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο των 80-100 φορτηγών την ημέρα», δήλωσε η Ετέφα.

Η αντιμετώπιση της κατάστασης λιμού στη Λωρίδα της Γάζας «θα πάρει χρόνο», εκτίμησε το WFP, ζητώντας παράλληλα το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τον θύλακα για να «κατακλυστεί με τρόφιμα».

«Θα χρειαστεί χρόνος για να περιοριστεί ο λιμός», δήλωσε η Ετέφα. «Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας πέντε σημεία διανομής εν λειτουργία, πιο κοντά στον πληθυσμό…Ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε 145», πρόσθεσε η ίδια.

«Οι συνθήκες στη Γάζα είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η οδική πρόσβαση, η δυνατότητα αποθήκευσης, ο εκτοπισμός της κοινότητας και οι άνθρωποι που επιστρέφουν στα σπίτια τους, η προμήθεια τροφίμων που χρειαζόμαστε σε μεγάλη κλίμακα…είμαστε ακόμα μακριά από τον στόχο», εξήγησε η Ετέφα.

Σύμφωνα με την ίδια, η επείγουσα ανάγκη είναι «το άνοιγμα πέντε συνοριακών σημείων διέλευσης» προς τον θύλακα «προκειμένου να μπορέσουμε να κατακλύσουμε τη Γάζα με τρόφιμα και να δημιουργήσουμε άμεσα σημεία διανομής» για να αποκαταστήσουμε αυτό που υπήρχε «πριν από την εντατικοποίηση των συγκρούσεων στη Γάζα».

Ωστόσο έως σήμερα, δήλωσε η Ετέφα, μόνο τα σημεία εισόδου στο Κερέμ Σαλόμ (νότια) και στο Κισουφίμ (κεντροανατολικά) ήταν σήμερα ανοιχτά.