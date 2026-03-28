Βανς: «Οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν σύντομα από το Ιράν - Θα επανέλθουν οι τιμές της βενζίνης»

«Δεν έχουμε σκοπό να μείνουμε στο Ιράν ένα και δύο χρόνια. Κάνουμε τη δουλειά μας και φεύγουμε», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, σε νέα του συνέντευξή του, καθώς ξεκαθάρισε πως παρά το γεγονός ότι έχουν πετύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών τους στόχων στην Τεχεράνη, ο Τραμπ θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος για λίγο ακόμα, μέχρι να απενεργοποιηθούν μερικοί ακόμη στόχοι.

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμα, ώστε να διασφαλίσει ότι, μόλις αποχωρήσουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πολύ καιρό. Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί, αλλά δήλωσε με βεβαιότητα ότι θα υπάρξει σύντομα μείωση. «Τελειώνουμε με τις υποθέσεις μας, φεύγουμε από εκεί το συντομότερο και στη συνέχεια οι τιμές της βενζίνης θα ξαναπέσουν», είπε χαρακτηριστικά.