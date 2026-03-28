Η παγκόσμια οικονομία «όμηρος» του Ιράν: Η «κλιμάκωση για αποκλιμάκωση» του Τραμπ και η μεγάλη πρόκληση

Έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν αντίπαλο που πολεμά περισσότερο σαν αντάρτικο παρά σαν κράτος — χρησιμοποιώντας όλο και πιο περιορισμένους πόρους για να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά.

Όπως τονίζει σε ανάλυσή του το Associated Press, παρά το γεγονός ότι δέχεται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές από δύο από τους πιο εξελιγμένους στρατούς του κόσμου, το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί ακόμα να πλήττει τους γείτονές του στον Κόλπο και το Ισραήλ με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και να διατηρεί τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας, κυρίως μέσω απειλών.

Η ικανότητα της Τεχεράνης να ελέγχει τη ροή της κυκλοφορίας — και, κατά συνέπεια, τη ροή του πετρελαίου — μέσω του Στενού του Ορμούζ αποτελεί το μεγαλύτερο στρατηγικό της πλεονέκτημα.

Και, στην πραγματικότητα, είναι μια τακτική που οι ίδιοι οι πληρεξούσιοι του Ιράν έχουν υιοθετήσει εδώ και χρόνια, υπό την επί δεκαετίες καθοδήγησή του ως ηγέτη του αυτοαποκαλούμενου «Άξονα της Αντίστασης».

Εν τω μεταξύ, η οικονομία του Ιράν, που έχει αποκοπεί εδώ και καιρό από τις παγκόσμιες αγορές λόγω των κυρώσεων, είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη από τις δυσχέρειες που προκαλεί τώρα στους άλλους.

Ο στραγγαλισμός του Στενού του Ορμούζ προκαλεί εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, κατάρρευση των χρηματιστηριακών αγορών και αύξηση του κόστους πολλών βασικών αγαθών, ασκώντας πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ενώ το Ιράν έχει σημειώσει κάποια επιτυχία με τον αποκλεισμό του Στενού, έχει τα δικά του προβλήματα που παραμονεύουν στο εσωτερικό του, τα οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν όσο περισσότερο παρατείνεται ο πόλεμος.

Ωστόσο, η πορεία της θεοκρατίας προς τη νίκη μέσω τακτικών που μοιάζουν με αυτές των ανταρτών παραμένει αρκετά απλή — απλώς να επιβιώσει.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία κατανοεί ότι δεν μπορεί να νικήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε η Σουκρίγια Μπραντόστ, αναλύτρια ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή. «Αντ' αυτού, ο στόχος της είναι τόσο απλούστερος όσο και πιο στρατηγικός: να επιβιώσει στον πόλεμο αρκετά ώστε να διεκδικήσει τη νίκη».

Το Στενό του Ορμούζ βασική πρόκληση για τις ΗΠΑ

Το Στενό του Ορμούζ, η στενή είσοδος του Περσικού Κόλπου μέσω της οποίας κάποτε περνούσε το ένα πέμπτο του συνόλου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, βρίσκεται πλέον σε μεγάλο βαθμό χωρίς κίνηση.

Η Ισλαμική Δημοκρατία επιτρέπει τη διέλευση μόνο των φορτίων που επιθυμεί και στην τιμή που ορίζει. Ακόμη και με το ναυτικό της σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραμμένο, το Ιράν μπορεί να κρατήσει την πλωτή οδό όμηρο μέσω ενός οπλοστασίου πυραύλων και drones που έχει συσσωρεύσει επί δεκαετίες.

Οι χώρες της Ασίας, οι κύριοι πελάτες του πετρελαίου που διέρχεται από το στενό, νιώθουν την πίεση πιο έντονα — αλλά η αγορά του πετρελαίου είναι παγκόσμια, οπότε και οι οδηγοί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ βλέπουν επίσης αυξήσεις στις τιμές.

Και δεδομένου ότι το πετρέλαιο είναι τόσο θεμελιώδες για την παγκόσμια οικονομία — το κόστος του ενσωματώνεται στην κατασκευή και τη μεταφορά πολλών αγαθών — δεν είναι μόνο οι τιμές της βενζίνης που αυξάνονται.

Αυτό είναι κακή είδηση για τον Τραμπ, ο οποίος ήδη δυσκολευόταν να δείξει στους Αμερικανούς ότι μπορούσε να μειώσει το κόστος ζωής εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Δεν είναι εύκολο να τερματιστεί η αντιπαράθεση. Ένας τρόπος θα ήταν να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία — και ο Τραμπ λέει ότι οι συνομιλίες προχωρούν, κάτι που το Ιράν αρνείται.

Αν αυτό αποτύχει, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα πρέπει είτε να αποφασίσουν ότι έχουν πετύχει αρκετά και να αποσυρθούν από τον πόλεμο — είτε να κλιμακώσουν δραματικά τη σύγκρουση για να αναγκάσουν το άνοιγμα του Στενού.

Ο Τραμπ έχει ήδη διατάξει την αποστολή χιλιάδων επιπλέον αλεξιπτωτιστών και πεζοναυτών στην περιοχή. Και έχει θέσει νέα προθεσμία — που έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές — στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής στις 6 Απριλίου για να ανοίξει ξανά το Στενό. Διαφορετικά, απείλησε να αρχίσει να βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν.

«Η προτίμηση του Τραμπ παραμένει η «κλιμάκωση για αποκλιμάκωση», ανέφερε η εταιρεία συμβούλων κινδύνου Eurasia Group σε ανάλυση την Πέμπτη. «Οι ΗΠΑ μετακινούν περισσότερα πλοία και χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες για κλιμάκωση στα μέσα Απριλίου.»

Ωστόσο, το Ιράν έχει δείξει ανθεκτικότητα στις επιθέσεις που έχει δεχτεί μέχρι στιγμής.

Το Ιράν διατηρεί την ικανότητά του να προκαλεί καταστροφές

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι παραμένει περίπου το 9% του οπλοστασίου πυραύλων του Ιράν. Δεν υπήρχε τρόπος να επαληθευτεί ανεξάρτητα αυτός ο αριθμός — αλλά ακόμη και αν είναι ακριβής, η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει τρόπους να προκαλέσει καταστροφές.

Με τα αεροσκάφη του να έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και τις αεροπορικές του άμυνες να βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο αεροπορικών και ναυτικών βάσεων, πολλές από τις οποίες χτίστηκαν πριν από δεκαετίες.

Διαθέτει επίσης πιο πρόσφατα κατασκευασμένες υπόγειες βάσεις, οι οποίες, μαζί με εκτοξευτές πυραύλων που είναι μεταμφιεσμένοι ως εμπορικά φορτηγά, του επιτρέπουν να κρύβει τις θέσεις εκτόξευσης μέχρι την τελευταία στιγμή. Η διατήρηση των κινητών εκτοξευτών σε κίνηση μπορεί να τους προστατεύσει από αεροπορικές επιθέσεις.

Αυτή η στρατηγική, γνωστή ως «shoot and scoot» (πυροβόλησε και φύγε), αποτελεί βασικό στοιχείο πολλών ανταρτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Χούθι ανταρτών της Υεμένης. Η ίδια η ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν κατάφερε να διαταράξει με επιτυχία τη διεθνή ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, που επίσης υποστηρίζονται από το Ιράν, χρησιμοποίησαν παρόμοιες τακτικές εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων εκεί. Και οι δύο έχουν επιβιώσει, αν όχι ευδοκιμήσει, ενώ έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων.

Η γεωγραφία και το ανάγλυφο του Ιράν — μια ορεινή χώρα περίπου στο μέγεθος της Αλάσκας — τού προσφέρουν επίσης τον χώρο και τα χαρακτηριστικά για να κρυφτεί σαν ανταρτική δύναμη. Ωστόσο, και για το Ιράν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που παραμονεύουν.

Εξοργισμένος πληθυσμός και αμφισβήτηση της ηγεσίας

Τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ισραηλινοί ηγέτες έχουν εκφράσει την ελπίδα ότι ο λαός του Ιράν, ο οποίος αμφισβήτησε τη θεοκρατία της χώρας σε πανεθνικές διαδηλώσεις τον Ιανουάριο, θα αναλάβει την εξουσία.

Δεν έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις για κάποια τέτοια εξέγερση — και, προς το παρόν, πολλοί Ιρανοί αναζητούν καταφύγιο από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο ιρανικός λαός θυμάται επίσης την αιματηρή καταστολή της κυβέρνησης νωρίτερα φέτος, κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και δεκάδες χιλιάδες συνελήφθησαν.

Η εθελοντική δύναμη Μπασίτζ της Επαναστατικής Φρουράς, η οποία ήταν καθοριστική για την καταστολή αυτή, παραμένει ενεργή παρά το γεγονός ότι έχει γίνει επανειλημμένα στόχος στον πόλεμο, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν τους ένοπλους μαχητές της να περιφέρονται στους δρόμους, διαδίδοντας προπαγάνδα από μεγάφωνα.

Ένδειξη ότι το Ιράν αισθάνεται πίεση, ο αξιωματικός της Φρουράς Ραχίμ Ναντέ-Αλί δήλωσε ότι έχει αρχίσει να στρατολογεί παιδιά ηλικίας μόλις 12 ετών για τη Μπασίτζ. Το περιέγραψε ως ανταπόκριση στη ζήτηση του κοινού — αλλά είναι επίσης ένας τρόπος να συμπληρώσει τις τάξεις του, καθώς τα σημεία ελέγχου του δέχονται επιθέσεις.

Ερωτήματα παραμένουν επίσης σχετικά με την ηγεσία του Ιράν. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που έγινε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, με αξιωματούχους των ΗΠΑ να αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί στον πόλεμο.

Η Φρουρά και άλλες στρατιωτικές μονάδες φαίνεται να λειτουργούν χωρίς κεντρική διοίκηση. Και οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που δεν δίνει στη Φρουρά και στους σκληροπυρηνικούς αυτό που θέλουν θα μπορούσε να διασπάσει την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ωστόσο, η στρατιωτική πίεση του Τραμπ ενδέχεται να μην έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Η Ουάσιγκτον φαίνεται να πιστεύει ότι μια συντριπτική επίδειξη στρατιωτικής δύναμης θα αναγκάσει τους Ιρανούς να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε το Soufan Center με έδρα τη Νέα Υόρκη σε ανάλυση που δημοσίευσε την Παρασκευή.

«Όμως... οι ΗΠΑ δεν μπορούν να περιμένουν να κερδίσουν με ειρηνικά μέσα αυτό που δεν κατάφεραν να πάρουν με τον πόλεμο», τονίζει.