Χωρίς να κάνει άμεσα ξεκάθαρο ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του Ισραήλ, εφόσον καταφέρει πλήρη κατάληψη στη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίζεται πως δεν θέλει να προσαρτήσει την παλαιστινιακή περιοχή, αλλά να εγκαθιδρύσει μεταβατική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να «καταλάβει» τη Γάζα, αλλά ότι θέλει μια «περίμετρο ασφαλείας» γύρω από τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο. Θέλουμε να το παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα το κυβερνήσουν σωστά χωρίς να μας απειλούν και να προσφέρουν στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή, αυτό δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς».

Επέλαση στη Γάζα: Διχασμός στο Ισραήλ για το σχέδιο

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδριάζει για να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το σχέδιο Νετανιάχου για πλήρη κατοχή της Γάζας.

ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα (7/8) ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται «χωρίς φόβο» και με «επαγγελματισμό», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον στρατό λίγες ώρες πριν από την αποφασιστικής σημασίας συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας για την εισβολή στη Γάζα.

«Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την θέση μας κατά πραγματιστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο», δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ ενώπιον της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τον ισραηλινό στρατό εκδηλώνεται καθώς ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επόμενη φάση των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα