Λιμός σε πλήρη έξαρση στη Γάζα: 12.000 υποσιτισμένα παιδιά τον Ιούλιο

Η πολύπαθη Γάζα κατέγραψε πρόσφατα τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών οξέος υποσιτισμού σε παιδιά, με τους θανάτους που οφείλονται στην πείνα να αυξάνονται στην Παλαιστινιακή περιοχή.

Τα ζοφερά νούμερα ανακοίνωσε σήμερα (7/8) ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, λέγοντας πως δεκάδες χιλιάδες παιδιά έχουν επηρεαστεί από τον κατασκευασμένο λιμό που εφαρμόζει το Ισραήλ στην αποκλεισμένη λωρίδα γης.

«Τον Ιούλιο, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό στη Γάζα, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, τόνισε, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Γάζα: Χιλιάδες παιδιά, ένα βήμα πριν τον θάνατο

Περίπου 2.500 από αυτά τα παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχουν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένων 64 ενηλίκων και 35 παιδιών, ανάμεσα τους 29 κάτω των 5 ετών, από την αρχή του τρέχοντος έτους έως τις 29 Ιουλίου, πρόσθεσε ο Τέντρος.

«Ο συνολικός όγκος των προμηθειών τροφίμων παραμένει εντελώς ανεπαρκής για να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση. Πρέπει να υπάρχει ροή προμηθειών στα καταστήματα τροφίμων.

Πρέπει να υπάρχει διατροφική ποικιλομορφία», δήλωσε ο Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης.