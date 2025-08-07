Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο μετά τη «θετική διάθεση» Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας αντίστοιχα, για συνάντηση και συνδιοργάνωση Συνόδου Κορυφής για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, όπως εξηγεί σχετικά το BBC, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής το 2022, δεν πρόκειται να λήξει τόσο σύντομα ακριβώς γιατί είναι πολυσύνθετος και ανοιγμένος σε τόσα πολλά διαφορετικά μέτωπα.

«Στην ανατολική Ουκρανία, η Ρωσία συνεχίζει την αιματηρή της προέλαση. Θανάσιμες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιούνται κάθε βράδυ σε όλη τη χώρα, ενώ τα διυλιστήρια και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας δέχονται τακτικές επιθέσεις από τα drones του Κιέβου» γράφει αρχικά στο κείμενο ανάλυσή του το BBC.

Πόλεμος στην Ουκρανία | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Ουκρανία: Γιατί Τραμπ, Πούτιν μπορεί να μην τερματίσουν τον πόλεμο

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι προγραμματίζεται συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα. «Είμαι εδώ για να τελειώσω [τον πόλεμο]», δήλωσε ο Αμερικανός ηγέτης την Τετάρτη.

Τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου δεν κατάφεραν να φέρουν τις δύο πλευρές πιο κοντά στην ειρήνη, και ο Τραμπ ίσως ελπίζει ότι αναλαμβάνοντας ο ίδιος την κατάσταση θα καταφέρει τελικά να επιτύχει κατάπαυση του πυρός, εξηγεί το BBC.

Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας είναι τόσο μεγάλο που ακόμη και οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Τραμπ θα δυσκολευτούν να το γεφυρώσουν.

Σε ένα μνημόνιο που παρουσίασε η Ρωσία στους Ουκρανούς τον Ιούνιο, η Μόσχα περιέγραψε τις μέγιστες απαιτήσεις της για μια «τελική επίλυση» της σύγκρουσης. Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας επί των ουκρανικών περιοχών της Κριμαίας, του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ, του Ζαπορίζια και του Χερσόν, καθώς και τη συμφωνία της Ουκρανίας για αποστρατιωτικοποίηση, ουδετερότητα, μη συμμετοχή ξένων στρατευμάτων και νέες εκλογές.

«Η ρωσική πλευρά μπορεί να το παρουσιάσει με δεκάδες διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε παραχωρήσεις και σοβαρές διαπραγματεύσεις» έγραψε η Ρωσίδα πολιτικός αναλυτής Τατιάνα Στάνοβαγια. «Ωστόσο, η βασική θέση παραμένει αμετάβλητη: η Ρωσία θέλει το Κίεβο να παραδοθεί».

Ουκρανία: Γιατί -τώρα- διαπραγματεύσεις Πούτιν με Τραμπ

Μετά από μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον είχε καλύτερη κατανόηση των όρων υπό τους οποίους η Ρωσία θα ήταν διατεθειμένη να τερματίσει τον πόλεμο.

Δεν γνωρίζουμε αν αυτοί οι όροι έχουν αλλάξει. Ωστόσο, μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν – πιθανώς αναφερόμενος στο μνημόνιο – δήλωσε ότι η Ρωσία είχε γνωστοποιήσει τους στόχους της τον Ιούνιο και ότι αυτοί οι στόχοι παρέμεναν οι ίδιοι.

Επομένως, παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο συμφώνησε σε μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να υποχωρήσει από τις σκληρές προϋποθέσεις της, συνεχίζει το BBC.

Γιατί λοιπόν ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε συνομιλίες σε αυτό το στάδιο;

Μια πιθανότητα είναι ότι ελπίζει ότι η συμμετοχή σε διάλογο θα μπορούσε να αποτρέψει τις δευτερεύουσες κυρώσεις που ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας ήδη από την Παρασκευή. Το Κρεμλίνο μπορεί επίσης να πιστεύει ότι θα μπορούσε να πείσει τον Τραμπ για τα πλεονεκτήματα των όρων του για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ φαινόταν να είναι πιο ευνοϊκός προς τη Ρωσία παρά προς την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και υπονοώντας ότι ήταν υπεύθυνος για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Αν και έκτοτε έχει εκφράσει την ανυπομονησία του απέναντι στον Πούτιν – «απλώς με παίζει», είπε τον Απρίλιο – ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να πει αν θεωρούσε ότι ο Ρώσος ηγέτης του είχε πει ψέματα σχετικά με την προθυμία του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Με πληροφορίες από BBC