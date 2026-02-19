Βενετία: Τα ψάρια βγήκαν στη στεριά - Τι είναι το φαινόμενο acqua alta

Τα ψάρια έχουν βγει ακόμα και στους δρόμους της Βενετίας λόγω του φαινομένου acqua alta που έχει προκαλέσει πλημμύρες μικρής έκτασης στην ιταλική πόλη.

Βίντεο έχουν δει το φως της δημοσιότητας με τα μικρά ψάρια να κολυμπούν στους δρόμους της Βενετίας.

Την περίοδο αυτή τα κανάλια της Βενετίας είναι γεμάτα ψάρια που αναζητούν θερμότερα και πιο ήρεμα νερά για να προστατευτούν από το κρύο του χειμώνα και από την επιθετικότητα των κορμοράνων.

Το φαινόμενο acqua alta

Η acqua alta είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά υψηλής παλίρροιας που εμφανίζεται περιοδικά στη βόρεια Αδριατική, κυρίως στη Λιμνοθάλασσα της Βενετίας, προκαλώντας πλημμύρες στην πόλη.

Το ύψος της παλίρροιας απο παράγοντες που έχουν να σχέση με την αστρονομία, τη γεωφυσική θέση και τις μετεωρολογικές συνθήκες

Όταν η στάθμη των νερών ξεπερνά το ένα μέτρο, η πλατεία του Αγίου Μάρκου να πλημμυρίζει συχνά, όπως έγινε και πριν λίγες ημέρες, κατά την διάρκεια του Καρναβαλιού της Βενετίας.

Footage from residents in Venice, Italy shows large numbers of fish swimming through shallow water in the street during this winter's high tide. pic.twitter.com/aRRerBKyGj — The Washington Post (@washingtonpost) February 18, 2026