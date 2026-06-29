Βενεζουέλα: Φόβοι ΟΗΕ για κατακόρυφη αύξηση των νεκρών - Χωρίς καμία βοήθεια ορισμένες περιοχές

Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 5.034 τραυματίστηκαν και 15.866 έχουν μείνει άστεγοι.

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Ο ΟΗΕ προετοιμάζεται για έως και 10.000 θανάτους στη Βενεζουέλα, λέει αξιωματούχος

Την ίδια στιγμή αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι ο οργανισμός προετοιμάζεται για την πιθανότητα έως και 10.000 θανάτων, καθώς εκτιμάται ότι οι σοροί πολλών θυμάτων παραμένουν εγκλωβισμένες κάτω από τα συντρίμμια καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα, ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βενεζουέλα, Τζανλούκα Ραμπόλα ντελ Τιντάρο, μιλώντας σχετικά με την κατάσταση στη χώρα και αναφερόμενος στον προηγούμενο απολογισμό των 1.450 θυμάτων από τους σεισμούς της Τετάρτης, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών θα «αναπόφευκτα και δυστυχώς συνεχίσει να αυξάνεται».

Ωστόσο, όπως είπε, ο ΟΗΕ εργάζεται με την εκτίμηση ότι θα χρειαστούν 10.000 σακούλες για σορούς στη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι «ελπίζω πραγματικά ο αριθμός να είναι μικρότερος».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ηγείται της μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής επιχείρησης στη χώρα.

Τουλάχιστον 2.500 κτίρια έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, τα περισσότερα από τα οποία έχουν καταρρεύσει, ανέφερε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ένα «τροπικό κύμα» αναμένεται να πλήξει τη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, κάτι που ενδέχεται να δυσκολέψει περαιτέρω τους εκτοπισμένους από τους σεισμούς.

Ορισμένες κοινότητες περιμένουν ακόμη να φτάσει η βοήθεια

Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας που χτυπήθηκαν από τους δίδυμους σεισμούς την περασμένη εβδομάδα δεν έχουν λάβει ακόμη καμία βοήθεια από το κράτος, ούτε γίνεται κάποια προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων πολιτών, λένε οι κάτοικοι αυτών των πόλεων.

Στο Ελ Χουνκίτο, μια μικρή, ορεινή περιοχή σε απόσταση μόλις 33 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας, όπου συχνά πηγαίνουν για μια διήμερη «απόδραση» οι Βενεζουελάνοι, οι κάτοικοι είπαν ότι έχουν δει ελάχιστους κρατικούς αξιωματούχους. Οι ντόπιοι αγρότες και άλλοι κάτοικοι παρέχουν τα βασικά εφόδια στην κοινότητα.

«Περιμένουμε απαντήσεις, περιμένουμε να καθαρίσουν τα χαλάσματα, να γίνουν επιθεωρήσεις, να στηριχθούν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί σοβαρά», είπε η Κέιλι Ιμπάρα, μια 33χρονη μανικιουρίστα που έχει αναλάβει να μεταφέρει τα παράπονα των κατοίκων στις αρχές. Η κυβέρνηση «πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει», τόνισε.

Το εμπορικό κέντρο του Ελ Χουνκίτο έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και τα κτίρια έχουν καταρρεύσει. Πολλοί κάτοικοι που δεν έχουν πού να πάνε, έστησαν σκηνές σε έναν ανοιχτό χώρο, παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν από τα κατεστραμμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια.

«Δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε ή για πόσο καιρό θα μείνουμε εδώ», είπε ο Τόνι Αμπρέου, ο ιδιοκτήτης ενός ζαχαροπλαστείου που ζει σε μια σκηνή επειδή το σπίτι του και το κατάστημά του δεν είναι πλέον ασφαλή για να επιστρέψει εκεί.

Υπάρχουν ανεπίσημες αναφορές για νεκρούς μετά την κατάρρευση ορισμένων σπιτιών στις γειτονικές συνοικίες.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βοήθειας προσανατολίζεται στην Λα Γουάιρα, την επαρχία της Βενεζουέλας που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς. Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί και η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες – εφόδια, διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για την έρευνα.

Υπό πίεση τα νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία στη Βενεζουέλα βρίσκονται υπό πίεση έχοντας υποδεχτεί τους τραυματίες μετά τον διπλό σεισμό της περασμένης εβδομάδας.

Ο δρ Άντρες Κόρτιθ, εθελοντής της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Healing Venezuela, ανέφερε ότι οκτώ νοσοκομεία στο Καράκας ή κοντά στην πρωτεύουσα αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω δομικών ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμοί.

Όπως είπε, οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλες κλινικές που παραμένουν σε λειτουργία.

Πρόσθεσε ότι τα νοσοκομεία έχουν επείγουσα ανάγκη από απολυμαντικά, όπως χλωρίνη, ενώ το προσωπικό δυσκολεύεται να βρει υλικά για τον καθαρισμό των δαπέδων.

«Ζητούν χλωρίνη, απορρυπαντικά και υλικά για αποστείρωση και καθαρισμό των χώρων», ανέφερε.