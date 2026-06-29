Βενεζουέλα: Οργή από κατοίκους καθώς η ελπίδα σβήνει για διασωθέντες ώρα την ώρα

Οι ελπίδες για διασωθέντες σβήνουν καθώς περνά κάθε ώρα από τον διπλό φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα και οι συγγενείς των ανθρώπων που αγνοούνται οργισμένοι ξεσπούν κατά της κυβέρνησης για την αργή ανταπόκριση των αρχών, την έλλειψη εξοπλισμού και προσωπικού την ώρα που οι κύριες προσπάθειες έρευνας και διάσωσης εξακολουθούν να διεξάγονται από ντόπιους εθελοντές και διεθνείς ομάδες.

Στους 1.450 οι νεκροί, πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.450 ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω καθώς οι σύμφωνα με σελίδες όπου δηλώνονται ξεπερνούν τους 46.000 ανθρώπους.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι 3.150 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 12.721 οικογένειες επλήγησαν από την καταστροφή.

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21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες στα ερείπια

Ένας 21χρονος άνδρας διασώθηκε στην πολιτεία Λα Γκουάιρα από ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναΐμπ Μπουκέλε.

Ο Άαρον Λέβι Καντίλο Βάργκας βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαλέδα, αλλά ανάμεσα στους διασώστες και τον Άαρον βρισκόταν η σορός ενός νεκρού, όπως ανέφερε νωρίτερα ο Πρόεδρος Μπουκέλε — γεγονός που περιπλέκει τη διάσωση.

Ο 21χρονος λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, αναφέρει ο Μπουκέλε, προσθέτοντας ότι οι διασώστες θα «συνεχίσουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές».

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες, αφού ο Άαρον παρέμεινε παγιδευμένος για 106 ώρες.

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί

Μετασεισμός 4,6 βαθμών με βάθος 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε βόρεια της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας, το πρωί της Δευτέρας (29/06), σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα βόρεια της Καραμπαγέδα, στην πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στη ζώνη που ισοπεδώθηκε από τους δίδυμους σεισμούς, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μετασεισμό.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι νέες εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από παγιδευμένους πολίτες κάτω από τα συντρίμμια. Σχεδόν 800 κτήρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως.

Οργισμένοι οι πολίτες

Κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση της κρίσης και την ανεπαρκή ανταπόκριση από το στρατό και την αστυνομία στρέφονται οι πολίτες.

Καταγγέλλουν μεταξύ άλλων ότι στρατός και αστυνομία δεν ανταποκρίθηκαν εγκαίρως στις εκκλήσεις για βοήθεια, ότι δεν συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης, απλώς παρακολουθούν τα συνεργεία να δουλεύουν ακόμη και ότι εμφανίζονται μόνο για να βγάλουν φωτογραφίες την ώρα που μέσα από τα συντρίμμια υπάρχουν ενδείξεις ζωής.

Οι προσπάθειες των διασωστών

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων σύμφωνα με την ΕΡΤ παρεμποδίζονται τόσο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο προς την πολιτεία Λα Γουάιρα, κάτι που καθυστερεί την άφιξη των ομάδων διάσωσης, αλλά και από τα χαλάσματα των κτηρίων και των γεφυρών που έχουν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, 24 είναι οι χώρες που έχουν στείλει βοήθεια και ανάμεσά τους βρίσκονται 2.741 διασώστες.

Το Σάββατο έφτασαν εξειδικευμένες μονάδες από Χιλή, Κολομβία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινό, Σαλβαδόρ, Μεξικό, Παναμά, Ισπανία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τελευταίες μάλιστα έστειλαν στη χώρα υποστράτηγο του Σώματος Πεζοναυτών για να κατευθύνει τις στρατιωτικές προσπάθειες παροχής βοήθειας, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο πλοία, ελικόπτερα, βαρέα αεροπλάνα μεταφοράς φορτίου για την παροχή βοήθειας.

Επίσης έχουν σπεύσει και σωστικά συνεργεία από διάφορες αμερικανικές πολιτείες, ενώ έως τώρα το κόστος της ζημιάς εκτιμάται στα 6,7 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.