Βενεζουέλα: Συγκλονίζει η μητέρα του 18 ημερών βρέφους - Άντεξε 32 ώρες πόνου για να το σώσει

Η Dayana Patino ανασύρθηκε ζωντανή, μαζί με το 18 ημερών βρέφος της, από τα συντρίμμια του σπιτιού της, μετά τον διπλό φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Από το νοσοκομείο, όπου παραμένουν, εξομολογήθηκε το πώς ο γιος της τής έδωσε το κουράγιο για να μείνει ζωντανή.

«Όσο ήταν ζωντανός, θα επιβίωνα και γω. Κάθε τόσο, ακουμπούσα τη μύτη του για να δω ότι αναπνέει ακόμα» είπε η διασωθείσα, για τις δραματικές στιγμές του εγκλωβισμού.

Ο Juan David, όπως λέγεται το βρέφος, έχει γίνει φάρος ελπίδας για τη χώρα, τη στιγμή που χρειάζεται όσο τίποτα να πιστέψει στα θαύματα. Οι νεκροί από τον σεισμό αυξάνονται συνεχώς και ο αριθμός των αγνοουμένων - άνω των 50.000 - δείχνει πως τα χειρότερα είναι ακόμα στην αίθουσα αναμονής.

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Μιλώντας στο BBC η μητέρα περιέγραψε τις τρομοκρατικές 32 ώρες που πέρασε κάτω από τα ερείπια, ανησυχώντας μόνο για το πώς θα σώσει το παιδί της. Την ώρα του σεισμού, έτρεξε δίπλα στον μικρό, πιστεύοντας πως «θα είναι μία μικρή δόνηση».

«Ένιωσα λες και πετούσα. Ύστερα, ένιωθα να βυθίζομαι σε νερό και σκόνη και μετά έπεσα μέσα σε έναν λάκκο, όπου και παρέμεινα. Δεν ξέρω πώς δεν άφησα το μωρό μου, γιατί πετούσα. Με συνέθλιψαν έπιπλα» θυμήθηκε.

Άρχισε να ουρλιάζει για βοήθεια, αλλά, σύντομα, κατάλαβε ότι δεν την άκουγε κανείς. «Είπα στον εαυτό μου, δεν θα χάσω την ενέργειά μου, θα φωνάξω όταν χρειάζεται, όταν ακούσω φωνές κοντά». Και η ψυχραιμία της, απέδωσε.

«Δεν ξέρω πώς έμεινα τόσο ήρεμη, γιατί το αριστερό μου πόδι ήταν εγκλωβισμένο κάτω από τσιμέντο. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ο κρόταφός μου πιεζόταν από μία πέτρα».

Ξαφνικά, είδε ένα φως στο σκοτάδι και αναθάρρησε. «Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της διάσωσής μου. Είπα στον εαυτό μου, αυτή είναι η μόνη ελπίδα. Ούρλιαξα όσο πιο δυνατά μπορούσα: "Είμαι εδώ" και κάποιος απάντησε: "Σε βρήκα και σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε αφήσω μέχρι να βγεις"».

Ήταν ένας διασώστης, ο οποίος κράτησε την υπόσχεσή του.

Οι εικόνες της, να γελάει στην κάμερα, ενώ παραμένει ακόμα εγκλωβισμένη, είναι από μόνες τους απόδειξη του πόσο δυνατή στάθηκε.

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Η Dayana έφερε σοβαρά τραύματα και στα δύο πόδια, ενώ το μωρό είχε μόνο μερικούς μικροτραυματισμούς.

Ο σύζυγός της, Gerson, είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι και πάρκαρε το αυτοκίνητό του, όταν έγινε ο σεισμός και δεν πρόλαβε να μπει στο οίκημα. Το μόνο που έκανε ήταν να πηδήξει τον φράχτη για να απομακρυνθεί από τα συντρίμμια που έπεφταν βροχή.

Όταν είδε τις εικόνες, φοβήθηκε για το χειρότερο. Όταν, όμως, αντίκρισε και πάλι τη γυναίκα και το παιδί του πίστεψε ότι ήταν «θαύμα».

Στα πλάνα από τη διάσωση μητέρας και γιου, ο Gerson αποτυπώνεται να παίρνει στην αγκαλιά του το μωρό, συγκλονισμένος.

«Ήταν απερίγραπτο. Νόμιζα ότι είχαν πεθάνει. Και όταν είδα τον γιο μου, ένιωσα λες και ξαναγεννήθηκε. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν σαν να επανήλθε η ζωή μέσα μου» είπε ο πατέρας, κρατώντας το χέρι της συζύγου του.

Το σπίτι του καταστράφηκε ολοσχερώς, χάθηκε όλη η περιουσία τους και αγνοείται ακόμα ο σκύλος τους. Αλλά είναι ζωντανοί και πρόθυμοι να τα ξαναχτίσουν όλα απ΄την αρχή.

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα, αλλά είμαστε εδώ... Θα ξαναφτιάξουμε όλα όσα χάσαμε».