Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε χθες Παρασκευή 30/1 γενική αμνηστία και το κλείσιμο του επίφοβου κέντρου κράτησης El Helicoide, στο Καράκας, όπου οδηγούνταν κρατούμενοι που χαρακτηρίζονται πολιτικοί από την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Αποφασίσαμε να προωθήσουμε νόμο περί γενικής αμνηστίας, που καλύπτει όλη την περίοδο πολιτικής βίας, από το 1999 μέχρι σήμερα», είπε η κ. Ροδρίγκες ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου (TSJ), διευκρινίζοντας πως το κείμενο θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο.

«Πρόκειται για νόμο που θα συμβάλλει στην επούλωση των πληγών που προκάλεσε η πολιτική σύγκρουση και τροφοδοτήθηκε από τη βία και τον εξτρεμισμό. Αυτό θα επιτρέψει να ξαναμπεί η δικαιοσύνη στις ράγες στη χώρα μας και να αποκτήσει νέα κατεύθυνση η συνύπαρξη των συμπολιτών και των συμπολιτισσών μας», είπε ακόμη.

Η προσωρινή πρόεδρος υποσχέθηκε ακόμη ότι θα κλείσει η φυλακή El Helicoide, που σύμφωνα με την αντιπολίτευση και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούσε κέντρο βασανιστηρίων.

«Αποφασίσαμε οι εγκαταστάσεις στο El Helicoide, που αποτελούν σήμερα κέντρο κράτησης, να μετατραπούν σε κοινωνικό, αθλητικό, πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο για την οικογένεια της αστυνομίας μας και γειτονικές κοινότητες».

Ανέφερε ακόμη ότι θα οργανώσει «μεγάλη εθνική διαβούλευση» για να δημιουργηθεί «νέο σύστημα δικαιοσύνης» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου ΜΚΟ και η αντιπολίτευση ερίζουν ότι η δικαιοσύνη είναι διεφθαρμένη κι υποτελής στην κυβέρνηση.

Οι ισχυρότερες μορφές της κρατικής εξουσίας, ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο και ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, ήταν όλοι παρόντες στην παρέμβαση της κ. Ροδρίγκες.

«Αμνηστία», όχι «ατιμωρησία»

Υπό πίεση της Ουάσιγκτον μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, η εξουσία στη Βενεζουέλα υποσχέθηκε την 8η Ιανουαρίου να αφήσει ελεύθερους τους πολιτικούς κρατούμενους, όμως σύμφωνα με την αντιπολίτευση και ΜΚΟ οι αποφυλακίσεις γίνονται με το σταγονόμετρο.

Οι αρχές λένε ότι πάνω από 800 πολιτικοί κρατούμενοι--δεν είχε γίνει ποτέ πριν αναφορά σε αυτούς με τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό--αφέθηκαν ελεύθεροι κι ότι οι αποφυλακίσεις άρχισαν «πριν από τον Δεκέμβριο», πολύ προτού αιχμαλωτιστεί ο Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal («Ποινικό Φόρουμ») αμφισβητεί τον αριθμό αυτό. Λέει πως δεν έχει καταμετρήσει παρά 383 αποφυλακίσεις, συμπεριλαμβανομένων 266 από την 8η Ιανουαρίου.

Η ΜΚΟ κάνει λόγο για τουλάχιστον 711 πολιτικούς κρατούμενους, ανάμεσά τους 65 αλλοδαπούς, που παραμένουν στις φυλακές της χώρας.

Συγγενείς κρατουμένων έχουν κατασκηνώσει για μέρες μπροστά σε φυλακές αναμένοντας να αφεθούν ελεύθεροι οι δικοί τους.

«Ο δρόμος που οδηγεί στην ελευθερία»

«Αυτό είναι θαυμάσιο! Πάνε έξι μήνες που δεν έχω κανένα νέο από τον γιο μου» και «είναι τεράστια χαρά, αμνηστία, Θεέ μου, πλήρης απελευθέρωση», είπε η Μπέτσι Ορεγιάνα κοντά στο Ελ Ελικόιδε.

Είναι μητέρα του Ροδόλφο Ροδρίγκες, που είχε συλληφθεί το 2020, στο πλαίσιο της επιχείρησης Χεδεών, αποτυχημένης απόπειρας να αποβιβαστούν στη χώρα ξένοι μισθοφόροι, που είχε οδηγήσει σε αναρίθμητες συλλήψεις.

«Δεν έχω λόγια, αληθινά, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο υποφέρει μια μητέρα», πρόσθεσε.

«Οι αμνηστίες είναι καλές όταν δεν οδηγούν στην ατιμωρησία», σχολίασε ο πρόεδρος της Foro Penal. «Αν η αμνηστία έχει σκοπό να ξεφύγουν κάποιοι από τη δικαιοσύνη στο μέλλον, δεν είναι αμνηστία, είναι απλά εντολή για ατιμωρησία», επέμεινε.

«Αν η αμνηστία οδηγήσει αληθινά σε συμφιλίωση, με εντιμότητα και διαφάνεια, αυτό θα ήταν ιδανικό», πάντως το μέτρο θα κριθεί από την έκβασή του, καθώς «δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό είναι αυταπόδεικτο, και ακόμη λιγότερο εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», πρόσθεσε ο Αλφρέδο Ρομέρο.

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Τόμας Γουανίπα, δυο αδελφοί του οποίου είναι κρατούμενοι, εξέφρασε την ελπίδα ότι αμνηστία θα βάλει τέλος «στην εποχή της καταστολής».

Μίλησε για την «αρχή του δρόμου που θα μας οδηγήσει στην ελευθερία και στη δημοκρατία οριστικά και μια για πάντα» σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στο Καράκας.

Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έκρινε από τη γειτονική Κολομβία ότι οι κινήσεις αυτές «δεν είναι οικειοθελής χειρονομία του καθεστώτος, αλλά αντίδραση στην πίεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ», προσθέτοντας πως «ελπίζω ότι οι κρατούμενοι θα επανενωθούν σύντομα με τις οικογένειές τους».

«Όταν διαλύεται η καταστολή και φεύγει ο φόβος είναι το τέλος της τυραννίας», πρόσθεσε.

Έκφανση των ζυμώσεων με τις ΗΠΑ: η νέα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η Λόρα Ντόγκου, αναμένεται σήμερα στο Καράκας, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματική πηγή.

Ο διορισμός της την 22η Ιανουαρίου στο υψηλότερο αξίωμα σε αμερικανική διπλωματική αποστολή έπειτα από αυτό του πρεσβευτή σηματοδότησε νέα καμπή στη σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας, που είχε διακοπεί από το 2019.

Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε νωρίτερα χθες Παρασκευή ότι δεν έχει απομείνει πλέον κανένας αμερικανός υπήκοος υπό κράτηση στη Βενεζουέλα.