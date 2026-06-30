Βενεζουέλα: «Πιστεύουμε πως τώρα θα βρούμε μόνο θάνατο» - Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες

Τους 1.719 έχουν φτάσει οι νεκροί στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό και μεγάλη είναι η λίστα με τους αγνοούμενους. Αν και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων συνεχίζονται, οι ελπίδες φέρεται να μειώνονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα συνεργεία διάσωσης από τον Ισημερινό και τις ΗΠΑ οιυ σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους νωρίς σήμερα στο Μακούτο, μία πόλη στην πολιτεία Λα Γουάιρα , την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, έπειτα από περισσότερες από 40 ώρες δουλειάς, όταν σταμάτησαν να παίρνουν απαντήσεις από μία μητέρα και τα τρία παιδιά της που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από ένα εννιαώροφο κτίριο.

🇻🇪 The regime in Venezuela is trying to hide the scale of the tragedy



Against the backdrop of rescue operations and cleanup efforts following the double earthquake, hundreds of coffins with the bodies of the dead are being stored one on one.



The dictatorship is trying to move… pic.twitter.com/as1HKH1zSG — Visegrád 24 (@visegrad24) June 30, 2026

«Τελικά, πιστεύουμε πως οι μέρες έχουν ήδη περάσει και ότι αυτό που θα βρούμε τώρα είναι ο θάνατος», δήλωσε ο ταγματάρχης Χόρχε Μοντανέρο, επικεφαλής της ομάδας EQ11 από το Γουαγιακίλ, που βρίσκεται στις ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Δυστυχώς, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί ευνοϊκά», είπε καθώς στεκόταν ανάμεσα σε μπάζα έχοντας ανοίξει δρόμο ανάμεσα από τέσσερις πλάκες μπετόν στην προσπάθεια να εντοπίσει τα τέσσερα εγκλωβισμένα θύματα.

«Εκτίμηση για 10.000 σακούλες πτωμάτων»

Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς --που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ήταν μεγέθους 7,2 και 7,4 βαθμών στις 24 Ιουνίου-- σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Η έκταση της καταστροφής μπορεί να ειδωθεί από το διάστημα.

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Δεν είχαν όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που έχει ήδη αναφερθεί. Μπορώ να δώσω μία εκτίμηση: προμηθευόμαστε --και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές-- 10.000 σακούλες πτωμάτων", δήλωσε ο Τζιανλούκα Ραμπόλα, ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, από το γραφείο του στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες λέει ότι τουλάχιστον 1.750 άνθρωποι έχουν πεθάνει και χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.

Ιστότοπος που προωθείται από την αντιπολίτευση στη χώρα τοποθετεί τον αριθμό των αγνοουμένων γύρω στις 43.000.