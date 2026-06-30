Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι διασώσεις – Έκκληση για δωρεές από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες διάσωσης των εγκλωβισμένων μετά τον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα, και στις προσπάθειες συνδράμει και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Μάλιστα, ο φορέας, απηύθυνε έκκληση για την ενίσχυση των σεισμοπαθών. Στην επίσημη ανακοίνωση έχει παραθέσει τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εν λόγω δράση, που μπορεί ο καθένας να καταβάλει ποσό, όπως μεταφέρει ο ANT1.

Ο λογαριασμός είναι ο εξής;

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN: GR2602602400000300201205013

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν, καταχωρούν το ποσό και στην ένδειξη γράφουν: «Venezuela».

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Υπενθυμίζεται ότι, διασωστικά συνεργεία από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται ήδη στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, για την δύσκολη επιχείρηση μετά τους σεισμούς.

Βενεζουέλα: Πάνω από 1.700 νεκροί

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, στους 1.719 ανήλθαν οι νεκροί.

Ο προσωρινός απολογισμός έγινε χθες ακόμη πιο βαρύς, αυξήθηκε από τους 1.450 στους 1.719 νεκρούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, που αναφέρθηκε επίσης σε 5.034 τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ το τουλάχιστον τρία υγειονομικά κέντρα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και έξι άλλα έχουν καταστραφεί ή είναι μερικώς λειτουργικά, όπως είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ.

«Τα υπόλοιπα παραμένουν λειτουργικά αλλά υπό σημαντική επιβάρυνση», πρόσθεσε αναφερόμενος στην επιθεώρηση 21 υγειονομικών εγκαταστάσεων.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα αποκαλύπτουν χαοτική προσφορά υπηρεσιών και ροές ασθενών χαρακτηριζόμενες από υπερπληθυσμό και χειρουργικές επεμβάσεις σε αναμονή», κατέληξε.

Πολλοί υγειονομικοί υπάλληλοι με ειδικότητα την φροντίδα μητρότητας στην Λα Γκουάιρα αγνοούνται, εξήγησε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, κι αυτό προκαλεί, όπως διευκρίνισε, ένα σημαντικό κενό στη μαιευτική φροντίδα.

Οι χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των σεισμών επίσης κινδυνεύουν από το ξέσπασμα ασθενειών, όπως ο κίτρινος πυρετός ή ο δάγκειος πυρετός, ειδικά δεδομένης της σχετικά χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, κατέληξε ο ίδιος.