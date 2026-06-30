Βενεζουέλα: Σχεδόν 2000 οι νεκροί - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική δύναμη για ανθρωπιστική βοήθεια

Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

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Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική δύναμη στη Βενεζουέλα προκειμένου να διευκολύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν από τους ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, άνοιξε εν μέρει την Κυριακή, αφού υπέστη ζημιές από τους σεισμούς – μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών – που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.750 ανθρώπους.

Περίπου 100 μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονται ήδη στη Βενεζουέλα για να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές στη διαχείριση της αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας, όπως έγινε γνωστό από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Στη Λα Γουάιρα αναμένονταν εξάλλου γύρω στους 130 αμερικανούς πεζοναύτες, προκειμένου να συνδράμουν στο άνοιγμα του λιμένα ώστε να επιτρέψουν σε εξοπλισμό και ανθρωπιστική βοήθεια να καταφθάσει διά θαλάσσης.

Σε πληγείσες περιοχές επιχειρούν επίσης σωστικά συνεργεία με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά από τις ΗΠΑ, αναζητώντας επιζώντες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν.

