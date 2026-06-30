Βενεζουέλα: «Βλέπουμε μόνο την αρχή» - Στους 1.719 οι νεκροί, γονατίζουν το σύστημα υγείας οι θάνατοι

Συνεχίζουν να παραβγαίνουν τον χρόνο τα διασωστικά συνεργεία και οι εθελοντές στη Βενεζουέλα, καθώς ο αριθμός των νεκρών μετά τον διπλό σεισμό συνεχίζει να «σκαρφαλώνει», με τις εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό να είναι ζοφερές.

Έως τώρα, κατά το ΑΜΠΕ, οι νεκροί αριθμούν τους 1.719, με τους αριθμούς των απωλειών και των τραυματιών να δοκιμάζουν ήδη το σύστημα υγείας, όπου χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες των νεκρικών σάκων που «ετοιμάζονται» για το χείριστο σενάριο.

Ο προσωρινός απολογισμός έγινε χθες ακόμη πιο βαρύς, αυξήθηκε από τους 1.450 στους 1.719 νεκρούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, που αναφέρθηκε επίσης σε 5.034 τραυματίες.

Βενεζουέλα: «Είναι μόνο η αρχή»

Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι είναι περί τις 50.000.

«Μου είπαν ότι η αδελφή μου και τα παιδιά της είναι εδώ πέρα, όπως και τα παιδιά του αδελφού μου», είπε ο Ουίλκερ Μολάγια, 25 χρονών, μπροστά σ’ ένα από τα αυτοσχέδια νεκροτομεία στη Γουάιρα.

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«Περιμένουμε να έρθουν οχήματα (...) για να μπορέσουμε να πάρουμε τα πτώματά τους» αφού γίνουν νεκροψίες και επαληθευτούν οι ταυτότητές τους, εξήγησε ο επιζών.

Ο ΟΗΕ, που δεν κρύβει πως αναμένει πολύ βαρύ τελικό απολογισμό, υποσχέθηκε να παραδώσει στις αρχές κάπου 10.000 νεκρικούς σάκους, βασιζόμενος στην εκτίμηση πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα, που «κατέρρευσαν εντελώς» κατά την «πλειονότητά τους».

Σε νεκροταφείο στο νότιο τμήμα του Καράκας, οι αποτεφρώσεις γίνονται η μία μετά την άλλη.

Υπάλληλος είπε πως χρειάστηκε να συνεχίσει να δουλεύει μέχρι τα μεσάνυχτα το Σαββατοκύριακο. «Κι αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή», προεξόφλησε ο Φρέντι Ρέι, άλλος εργαζόμενος στο νεκροταφείο.

Βενεζουέλα: Πάνω από 58.000 κτίρια κατέρρευσαν

Ο διπλός σεισμός είχε και ανυπολόγιστο υλικό κόστος, καθώς κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια πιθανότατα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε όλη την πληγείσα περιοχή.

Mas de 250 edificios derrumbados, y por lo menos otros 100 quedaron con daños estructurales, se estiman 50.000 muertos, un desastre descomunal en #venezuela. Para que nos demos cuenta que la vida es nada, y cambia en cualquier momento. pic.twitter.com/2hYBnpjyJv — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) June 28, 2026

Τα δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες δορυφορικού ραντάρ υψηλής ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία που συλλέχθηκαν στις 25 Ιουνίου, την επόμενη μέρα των σεισμών, σύμφωνα με τους ερευνητές Κόρεϊ Σερ και Τζέιμον Βαν Ντεν Χεκ του κρατικού Πανεπιστημίου του Όρεγκον.

«Πρόκειται για μια προκαταρκτική και ταχεία αξιολόγηση» που «αντανακλά μια απότομη αλλαγή στην επιφάνεια», γράφουν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι αυτός ο αριθμός θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως δείκτης και δεν έχει επαληθευτεί επί του πεδίου.

🇻🇪#Venezuela - Una imagen satelital revela el colapso de cinco edificios de residenciales de la Misión Vivienda. pic.twitter.com/87Xe8UqowG — DatoWorld (@DatosAme24) June 27, 2026