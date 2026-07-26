Αναβρασμό προκάλεσε η χθεσινή επίθεση σε εκδήλωση για τη ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητα στη Γερμανία, και ο δράστης φέρεται να έπεσε νεκρός από πυρά των Ειδικών Δυνάμεων της Αστυνομίας (SEK).

Υπενθυμίζεται ότι, ο δράστης και υποστηρικτής του ISIS, επιτέθηκε στην εκδήλωση του Berlin Pride με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω δεκάδες τραυματίες και μια νεκρή γυναίκα.

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Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: «Γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα) ο ύποπτος για τη χθεσινή επίθεση στο πάρκο Tiergarten εντοπίστηκε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων «μικρών κήπων» στην περιοχή του Σπαντάου (σσ. προάστιο στα βορειοδυτικά του Βερολίνου).

BREAKING: The suspect sought in connection with a car ramming attack on a Berlin LGBTQ+ Pride parade that left one person dead and 29 injured was shot and killed in a confrontation with police, a senior police official in Germany told CBS News.



The official said the suspect… pic.twitter.com/1yK4oOQbJJ — CBS News (@CBSNews) July 26, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας, φέρεται να όρμησε στους αστυνομικούς με κάποιο όπλο με λεπίδα, οπότε η Ειδική Ομάδα Καταδρομών (SEK) άνοιξε πυρ. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, πέθανε επιτόπου», δήλωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το χρονικό της επίθεσης και το προφίλ του δράστη

Υπενθυμίζεται ότι, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 29 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης Pride στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου.

Οι αρχές έκαναν λόγο για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση λόγω του δράστη, ο οποίος φέρεται να ηταν γνωστός στις αρχές . Ο ύποπτος, είχε γεννηθεί το 2005 στο Βερολίνο, ήταν Γερμανός υπήκοος με καταγωγή από τον Λίβανο και πέρυσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος».

Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε «σοβαρή πράξη βίας η οποία θέτει σε κίνδυνο το κράτος» και η εισαγγελία εισηγήθηκε την τριετή φυλάκισή του. Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Tiergarten στο Βερολίνο επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης ενός έτους και τον περασμένο Μάιο ο Αμπντούλ Μπαλούτ αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης. Αύριο μάλιστα ήταν προγραμματισμένο ένα τέτοιο μάθημα.