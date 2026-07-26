Γερμανία: Επίθεση σε Φεστιβάλ Pride με νεκρή γυναίκα και τραυματίες - Η ταυτότητα του δράστη

Σοκ στη Γερμανία μετά την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Berlin Pride, στις 22:15 τοπική ώρα, όταν λευκό αυτοκίνητο εισέβαλε στο πάρκο Τίργκαρτεν (Tiergarten) παρασύροντας δεκάδες πεζούς και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο, ενώ ο οδηγός του τράπηκε σε φυγή πεζός, οπλισμένος με μαχαίρι.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα BILD ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν υπέκυψε στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο, ενώ 14 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται.

Όπως ανακοίνωσαν οι γερμανικές αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί, αλλά ακόμα δεν έχει συλληφθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

«Ο ύποπτος είναι γνώριμος και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στους δημοσιογράφους.

Πρόκειται για τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., ο οποίος αναζητείται «με κάθε τρόπο» και σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, είχε αφεθεί ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο, ενώ έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών.

Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή.

Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Παράλληλα, διαψεύστηκε μια πληροφορία που είχε διαρρεύσει και ήθελε τον φερόμενο ως δράστη να έχει συλληφθεί.

Να αναφερθεί ότι χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη.