Βίνσεντ Παστόρε: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός, πρωταγωνιστής του Sopranos

Ο Αμερικανός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε (Vincent Pastore), ο οποίος υποδύθηκε τον Σαλβατόρε "Big Pussy" Μπονπενσιέρο στην επιτυχημένη σειρά The Sopranos, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο Παστόρε βρέθηκε στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ανέφερε το CBS News.

Στο The Sopranos, ο Παστόρε υποδύθηκε τον καλύτερο φίλο του Τόνι Σοπράνο, ο οποίος τελικά έγινε πληροφοριοδότης του FBI. Ο θάνατος του χαρακτήρα του στη δεύτερη σεζόν ήταν μια από τις πιο αξιομνημόνευτες ιστορίες της σειράς.

Ο Ρόμπερτ Άτερμαν, μάνατζερ του Παστόρε, δήλωσε σχετικά με την απώλειά του: «Στον κόσμο, θα τον θυμόμαστε πάντα ως τον αξέχαστο "Big Pussy", αλλά για όσους από εμάς τον γνωρίζαμε, ήταν πολύ περισσότερα. Αγαπούσε το επάγγελμά του. Ήταν παθιασμένος με την τέχνη του και ήταν πάντα ενθαρρυντικός, σεβαστικός και γενναιόδωρος με τους νέους ηθοποιούς, αφιερώνοντας χρόνο για να προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη όποτε μπορούσε».

«Για μένα, η απώλεια του Βίνι είναι βαθιά προσωπική. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, είχα την τιμή να παρακολουθήσω όχι μόνο την αξιοσημείωτη καριέρα του, αλλά και τον απίστευτο άνθρωπο που ήταν. Θα μου λείψει η φιλία του, η αφοσίωσή του, το χιούμορ του και η καρδιά του» κατέληξε.

Η ζωή και η καριέρα του Βίνσεντ Παστόρε (Vincent Pastore)

Ο Παστόρε γεννήθηκε στο Μπρονξ το 1946. Κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, πριν ξεκινήσει μια καριέρα στην υποκριτική. Οι πρώτες του εμφανίσεις περιελάμβαναν ρόλους σε ταινίες όπως το Goodfellas και το Carlito's Way.

Οι μετέπειτα τηλεοπτικές του εμφανίσεις περιελάμβαναν το Law & Order, το General Hospital και το Hawaii Five-O.

Αλλά ο ρόλος του στο The Sopranos ήταν αυτός που έφερε στον Παστόρε ευρεία αναγνώριση. Εμφανίστηκε και στις έξι σεζόν της σειράς που έλαβε θετικές κριτικές, παρά το γεγονός ότι ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε στη δεύτερη σεζόν.