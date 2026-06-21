Τουλάχιστον 10 παιδιά τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού τους σε τεράστιο φουσκωτό κάστρο.
Το συμβάν έλαβε χώρα σήμερα, Κυριακή (21/06), στο Torreon Convention Center στο Μεξικό, όπως μεταφέρει το αμερικανικό ABC News, που δημοσιεύει και σχετικό βίντεο.
Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το φουσκωτό έφτασε σε ύψος πάνω από 9 μέτρα, όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο, και έκρινε πως δεν θα είχε σταματήσει η πορεία του εάν δεν υπήρχε η οροφή.
Στα πλάνα που βλέπουν το «φως» φαίνεται η στιγμή που αρκετά άτομα επιχειρούν να συγκρατήσουν το φουσκωτό για να σώσουν τα ανήλικα.
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