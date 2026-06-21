Τουλάχιστον 10 παιδιά τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού τους σε τεράστιο φουσκωτό κάστρο.

Το συμβάν έλαβε χώρα σήμερα, Κυριακή (21/06), στο Torreon Convention Center στο Μεξικό, όπως μεταφέρει το αμερικανικό ABC News, που δημοσιεύει και σχετικό βίντεο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το φουσκωτό έφτασε σε ύψος πάνω από 9 μέτρα, όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο, και έκρινε πως δεν θα είχε σταματήσει η πορεία του εάν δεν υπήρχε η οροφή.

Στα πλάνα που βλέπουν το «φως» φαίνεται η στιγμή που αρκετά άτομα επιχειρούν να συγκρατήσουν το φουσκωτό για να σώσουν τα ανήλικα.

A horror attraction in Mexico: a giant inflatable bounce house with children on it was lifted into the air.



The structure was caught by a powerful gust of wind near the convention center in Torreón.



At least ten children were injured, according to ABC News. pic.twitter.com/6P3raBzDYZ — NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2026