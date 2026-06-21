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Βίντεο που κόβει την ανάσα: Φουσκωτό κάστρο απογειώθηκε στα 9 μέτρα λόγω αέρα - Τραυματίστηκαν παιδιά

Τουλάχιστον 10 παιδιά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του σοβαρού περιστατικού στο Μεξικό. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως μόνο η οροφή του κτιρίου ανέκοψε την πορεία του.

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Ατύχημα με φουσκωτό κάστρο στο Μεξικό
Ατύχημα με φουσκωτό κάστρο στο Μεξικό | X/NEXTA
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Τουλάχιστον 10 παιδιά τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού τους σε τεράστιο φουσκωτό κάστρο

Το συμβάν έλαβε χώρα σήμερα, Κυριακή (21/06), στο Torreon Convention Center στο Μεξικό, όπως μεταφέρει το αμερικανικό ABC News, που δημοσιεύει και σχετικό βίντεο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το φουσκωτό έφτασε σε ύψος πάνω από 9 μέτρα, όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο, και έκρινε πως δεν θα είχε σταματήσει η πορεία του εάν δεν υπήρχε η οροφή.

Στα πλάνα που βλέπουν το «φως» φαίνεται η στιγμή που αρκετά άτομα επιχειρούν να συγκρατήσουν το φουσκωτό για να σώσουν τα ανήλικα. 

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