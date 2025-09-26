Βλαντ Πλαχότνιουκ: Εκδόθηκε στη Μολδαβία από την Αθήνα ο ολιγάρχης της «κλοπής του αιώνα»

Ο διεφθαρμένος Μολδαβός ολιγάρχης Βλαντ Πλαχότνιουκ, πρώην υψηλόβαθμος πολιτικός, εκδόθηκε από την Ελλάδα κατηγορούμενος για εμπλοκή στην κλοπή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Πλαχότνιουκ, 59 ετών, μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την Αθήνα στο Κισινάου το πρωί της Πέμπτης (25/9) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο μεγιστάνας, ο οποίος αντιμετωπίζει αρκετές μακροχρόνιες ποινικές υποθέσεις στη Μολδαβία, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση και έχει ορκιστεί να αποδείξει την αθωότητά του.

Πλαχότνιουκ: Γιορτάζει την έκδοσή του η κυβέρνηση

Η έκδοσή του έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, με την πρόεδρο Μάια Σάντου να προειδοποιεί ότι η ανεξαρτησία και το ευρωπαϊκό μέλλον της Μολδαβίας κινδυνεύουν λόγω των προσπαθειών της Ρωσίας να υποκινήσει βία και να διαδώσει παραπληροφόρηση.

Διαβάστε ακόμα: Το νέο πιθανό δικαστικό μέτωπο του Νικολά Σαρκοζί: Το Κατάρ και η πιθανή επιρροή Πλατινί

Ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ έφυγε από τη Μολδαβία το 2019, όταν το Δημοκρατικό Κόμμα του καθαιρέθηκε μετά από πρόταση μομφής.

Το πρωί της Πέμπτης, εθεάθη να συνοδεύεται από το αεροπλάνο με το οποίο έφτασε από την αστυνομία της Μολδαβίας και αξιωματούχους της Ιντερπόλ. Στη συνέχεια τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και τον οδήγησαν μακριά από το αεροδρόμιο.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πρόεδρος Σάντου έγραψε: «Αν δεν τα παρατήσεις όταν είναι δύσκολο και συνεχίσεις να αγωνίζεσαι, ακόμη και εγκληματίες που φαίνονται ανίκητοι θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ο δικηγόρος του, Λούσιαν Ρόγκατς, κατηγόρησε την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Σάντου ότι μετέτρεψε την έκδοση του πελάτη του «σε ένα άγευστο πολιτικό θέαμα» ενόψει των κρίσιμων εκλογών.

Ο δικηγόρος δήλωσε επίσης ότι τα «θεμελιώδη δικαιώματα» του πελάτη του παραβιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης που ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου, με τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατόπιν αιτήματος της Μολδαβίας.

Ο μεγιστάνας είναι ένας από τους κύριους υπόπτους για την εξαφάνιση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τρεις μολδαβικές τράπεζες το 2014 - μια υπόθεση γνωστή ως η «κλοπή του αιώνα».

Βλαντ Πλαχότνιουκ: Ποιος είναι

Η αστυνομία της Μολδαβίας ανακοίνωσε στις 22 Ιουλίου τη σύλληψη, στην Ελλάδα, του καταζητούμενου Μολδαβού ολιγάρχη. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι έλαβε πληροφορίες από το γραφείο της Ιντερπόλ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πηγές του δημοσιεύματος, ο δεύτερος συλληφθείς ήταν ο πρώην βουλευτής της Μολδαβίας, συνεργάτης του Πλαχότνιουκ, Constantin Țuțu.

Ο Βλαντ Πλαχότνιουκ έφυγε από τη Μολδαβία τον Ιούνιο του 2019. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ζούσε στις ΗΠΑ, αλλά τον Ιανουάριο του 2020, η παραμονή του εκεί κρίθηκε ανεπιθύμητη. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, κρυβόταν πρόσφατα στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Στη Μολδαβία έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Πλαχότνιουκ για τρεις ποινικές υποθέσεις. Τον Ιούλιο του 2023, η εισαγγελία υπέβαλε στο δικαστήριο υπόθεση στην οποία κατηγορείται για συνέργεια στην κλοπή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από μολδαβικές τράπεζες το 2014.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, ο συλληφθείς έλαβε 39 εκατομμύρια δολάρια και 3,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω εταιρειών που ελέγχονται από τον Ilan Shor.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιντερπόλ, ο Πλαχότνιουκ κατέχει διαβατήρια από τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και το Μεξικό. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού επιβεβαίωσε ότι το μεξικανικό διαβατήριο του πολιτικού είναι πλαστό.

Πηγή: BBC